Kılıçdaroğlu İran Büyükelçisi ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdar-oğlu, dün parti genel merkezindeki makamında İran İslam Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Mouhammad Farazmand ve Azerbaycan Beyaz Hareket Partisi Genel Başkanı Hürrü Aliyev ile bir araya geldi. Görüşmelere CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz eşlik etti.