Erdoğan: Merkez Bankası Başkanı talimatlara uymadı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HAK-İŞ'in 14. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Verilen talimatlara uymadı" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasının ilgili bölümü şöyle

Merkez Bankası Başkanlığı'nda yaptığımız görev değişikliği nedeniyle özellikle birilerinin yaklaşım tarzını kabul etmemiz mümkün değil. Davul birinde, tokmak birinde. Verilen her türlü karar uyacaksın. Yeni yönetim sisteminde başkan bu konulara müdahale yetkisini almıştır. Böylece Faiz denilen bu her türlü kötülüğün anası olan ve para politikalarında verilen talimatlara uymayan bu arkadaşımızın bir değişikliğe tabi tutulmasının gerektiğine inandık. Şimdi bunu faizciler savunuyor. Önümüzdeki süreçte herkesi bir kez daha şaşırtmaya hazırız.

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ TARTIŞMASI

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili tartışmalara da değinerek şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'nin Cumhuriyet tarihindeki en önemli yönetim reformunu baltalamaya çalışanlara aradıkları fırsatı vermeyeceğiz. Milletimizin 16 Nisan halk oylamasıyla kabul ederek bize teslim ettiği bu emanete sonuna kadar sahip çıkacağız. Demokrasiye, milli iradeninin üstünlüğüne saygı duyan herkesin artık yeni yönetim sistemi tartışmalarından uzak durması gerektiğine inanıyorum. Bu nasıl bir mantıktır. Millet yüzde 52 ile "evet" diyor, şimdi çıkıyorsun bunu tekrar referanduma götürelim diyorsun. Bu boyacı küpü mü ya! Geçmişten bu yana diyorlar ki tek adamcılık. Biz tek adamcılığı sizden öğrendik.