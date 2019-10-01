Ufuk Uras, Ahmet Davutoğlu ile görüştü

Eski milletvekili Ufuk Uras, yeni parti kurma hazırlığı yapan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile görüştüğünü sosyal medya hesabından duyurdu. Uras, “Dün Sayın Ahmet Davutoğlu’yla ülkenin durumu ve olası senaryolar üzerine kapsamlı bir görüşme yaptık. 3 saate yakın görüşmemizin sonunda sayın Davutoğlu, lütfettiler kitaplarını imzaladılar. Sayın Davutoğlu’nun yakında Cambridge yayınlarından çıkacak yeni kitabını da ilgiyle bekliyoruz” dedi.

Daha önce gazeteci Veysi Dündar, Ufuk Uras’ın Ali Babacan’ın yeni kuracağı partide yer alacağını iddia etmişti.

Ufuk Uras görüşmesinin ardından Ahmet Davutoğlu’na yakın kaynaklar, Uras’a bir teklifte bulunulmadığını ancak, çeşitli çevrelerle yeni kurulacak siyasi parti üzerine istişare yapıldığını söyledi. Yakın kaynaklar, Uras ile de bu konuda görüşüldüğünü ifade etti. (Tarafsız Haber Ajansı)