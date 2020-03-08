Siyasilerden "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" paylaşımları

08 Mart 2020 Pazar, 12:28

Siyasiler sosyal medya hesaplarından "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" için paylaşımda bulundular.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Fırsat eşitliğinin sağlandığı, kadınların hayatın her alanında güçlü ve etkin olduğu bir Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:





Kadınların, örgütlü bir hak mücadelesi verdikleri düzende önünde hiç kimsenin duramayacağına inancım sonsuzdur. Fırsat eşitliğinin sağlandığı, kadınların hayatın her alanında güçlü ve etkin olduğu bir Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz. #8MartDünyaKadınlarGünü kutlu olsun. pic.twitter.com/90jTH2sxHG — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 8, 2020

Mutlu, güçlü ve zengin bir Türkiye kadınlarla mümkün.

Bu yolda yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğim.

Söz veriyorum. #KadınSözü pic.twitter.com/1tzFVnqMq7 AKŞENER: KADINLAR GÜÇLÜ KALDIĞI SÜRECE BU ÜLKE KOŞACAKTIR İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de 8 Mart dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Akşener videolu mesajında şunları kaydetti: "Mutlu, güçlü ve zengin bir Türkiye kadınlarla mümkün. Bu yolda yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğim. Söz veriyorum." — Meral Akşener (@meral_aksener) March 8, 2020

Hayata can, canını hayata katan tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Türkiye; düşünen, üreten, seven ve sevilen kadınlarıyla yükselecektir. İnanıyorum ki kadınlar güçlü kaldığı sürece bu ülke koşacaktır.

Parti kurma hazırlığı içerisinde olan Ali Babacan ise, "Hayata can, canını hayata katan tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Türkiye; düşünen, üreten, seven ve sevilen kadınlarıyla yükselecektir. İnanıyorum ki kadınlar güçlü kaldığı sürece bu ülke koşacaktır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadınlar Günü mesajında "Fedakarlıkları, emekleri, sevgileri ve mücadeleleriyle geleceğimizin şekillendirilmesinde hayati role sahip olan, insanlığın ilk öğretmeni kadınlarımızın, #8MartDünyaKadınlarGünü’nü tebrik ediyorum" dedi.





