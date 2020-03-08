Siyasilerden "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" paylaşımları
Siyasilerden, Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle peş peşe mesajlar gelmeye devam ediyor.
Siyasiler sosyal medya hesaplarından "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" için paylaşımda bulundular.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Fırsat eşitliğinin sağlandığı, kadınların hayatın her alanında güçlü ve etkin olduğu bir Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Twitter hesabından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
Kadınların, örgütlü bir hak mücadelesi verdikleri düzende önünde hiç kimsenin duramayacağına inancım sonsuzdur. Fırsat eşitliğinin sağlandığı, kadınların hayatın her alanında güçlü ve etkin olduğu bir Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz. #8MartDünyaKadınlarGünü kutlu olsun. pic.twitter.com/90jTH2sxHG— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 8, 2020
Mutlu, güçlü ve zengin bir Türkiye kadınlarla mümkün.
Bu yolda yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğim.
Söz veriyorum. #KadınSözü pic.twitter.com/1tzFVnqMq7
AKŞENER: KADINLAR GÜÇLÜ KALDIĞI SÜRECE BU ÜLKE KOŞACAKTIR
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de 8 Mart dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Akşener videolu mesajında şunları kaydetti:
"Mutlu, güçlü ve zengin bir Türkiye kadınlarla mümkün. Bu yolda yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğim. Söz veriyorum."
— Meral Akşener (@meral_aksener) March 8, 2020
Hayata can, canını hayata katan tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Türkiye; düşünen, üreten, seven ve sevilen kadınlarıyla yükselecektir. İnanıyorum ki kadınlar güçlü kaldığı sürece bu ülke koşacaktır.
Parti kurma hazırlığı içerisinde olan Ali Babacan ise, "Hayata can, canını hayata katan tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Türkiye; düşünen, üreten, seven ve sevilen kadınlarıyla yükselecektir. İnanıyorum ki kadınlar güçlü kaldığı sürece bu ülke koşacaktır" ifadelerini kullandı.
Fedakarlıkları, emekleri, sevgileri ve mücadeleleriyle geleceğimizin şekillendirilmesinde hayati role sahip olan, insanlığın ilk öğretmeni kadınlarımızın, #8MartDünyaKadınlarGünü’nü tebrik ediyorum. https://t.co/9uWsrbupG4 pic.twitter.com/CPIZjwQhhT— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 8, 2020
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