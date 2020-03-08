Siyasilerden "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" paylaşımları

Siyasilerden, Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle peş peşe mesajlar gelmeye devam ediyor.

cumhuriyet.com.tr
08 Mart 2020 Pazar, 12:28

Siyasiler sosyal medya hesaplarından "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" için paylaşımda bulundular.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Fırsat eşitliğinin sağlandığı, kadınların hayatın her alanında güçlü ve etkin olduğu bir Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadınlar Günü mesajında "Fedakarlıkları, emekleri, sevgileri ve mücadeleleriyle geleceğimizin şekillendirilmesinde hayati role sahip olan, insanlığın ilk öğretmeni kadınlarımızın, #8MartDünyaKadınlarGünü’nü tebrik ediyorum" dedi.


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