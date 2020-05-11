Skandal sözler hakkında yeni adım

11 Mayıs 2020 Pazartesi, 10:59

RTÜK’ün CHP’li üyesi İlhan Taşcı dilekçe vererek Seva Noyan’ın sözleri nedeniyle, programın, “derhal üst kurul gündemine alınmasını” istedi.

Noyan programda “Bizim aile şöyle bir 50 kişiyi götürür. Onu söyleyeyim. Biz çok donanımlıyız bu konuda maddi ve manevi olarak. Biz liderimizin yanındayız. Asla yedirmeyiz. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim hala sitede var 3-5. Benim listem hazır açıkçası” ifadelerini kullanmıştı.

Taşcı dilekçesinde, “RTÜK’ün toplumda böylesine infial yaratan, kutuplaştırıcı, tehdit edici, tepeden tırnağa şiddet ve nefret söylemine ekranda yer verilmiş olmasını görmezden, duymazdan gelmesi düşünülemez. Aksi halde, RTÜK’ün Anayasadan aldığı güç ve yasanın kendisine verdiği televizyonları denetleme görevini yerine getirmemiş olur. Bunun da hukuki sonuçları olması kaçınılmazdır” ifadelerini kullandı.

OdaTV'den Mert Taşçılar'ın haberine göre, dilekçede özetle şu ifadelere yer verildi:

“Tüm bu akıl ötesi sözlerin bir televizyon ekranında dile getirildiği gerçeğinden hareketle RTÜK’e de önemli görev düşmektedir.

6112 Sayılı Yasa uyarınca, yayınlarda toplumun kin ve düşmanlığa tahrik edilmesini veya toplumda nefret duygularının oluşturulmasını önlemek Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun en önemli görevleri arasında yer almaktadır. Şiddeti özendirici yayınları da denetlemek RTÜK’ün sorumluluğundadır.

RTÜK’ün toplumda böylesine infial yaratan, kutuplaştırıcı, tehdit edici, tepeden tırnağa şiddet ve nefret söylemine ekranda yer verilmiş olmasını görmezden, duymazdan gelmesi düşünülemez. Aksi halde, RTÜK’ün Anayasadan aldığı güç ve yasanın kendisine verdiği televizyonları denetleme görevini yerine getirmemiş olur. Bunun da hukuki sonuçları olması kaçınılmazdır.

Yukarıda ayrıntılı olarak yer verdiğim ve irdelediğim söz konusu medya hizmet sağlayıcı kuruluşun bu yayını; 6112 sayılı Kanunun 8. Maddesi 1. Fıkrası (b) Bendinde yer alan ‘Irk, dil, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz’ ilkesine açıkça aykırılık oluşturmaktadır.

Yukarıda belirttiğim Kanun maddesi uyarınca söz konusu yayın için derhal değerlendirme raporu düzenlenerek, ilk Üst Kurul gündemine alınması hususunda gereğini arz ederim.”