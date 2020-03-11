Slovakya'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi.

11 Mart 2020 Çarşamba, 23:23

Koronavirüs vaka sayısının 10 olduğu Slovakya’da virüsün yayılmasını önlemek amacıyla Olağan Üstü Hal (OHAL) ilan edildi.



Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı artıyor. Salgından en fazla etkilenen Avrupa ülkesi olan İtalya'da yeni tip koronavirüs kaynaklı can kaybı 827'ye yükseldi. Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 48'e, vaka sayısı 2 bin 281'e yükseldi. Söz konusu rakamlarla "bir günde kaydedilen en yüksek ölüm ve vaka" olarak kayıtlara geçti.

BULGARİSTAN'DA VAKA SAYISI 7

Bulgaristan'daki vaka sayısı 7'ye yükselirken, 62 yaşındaki bir kadın koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Yetkililer, koronavirüs nedeniyle ülkede ilk kez can kaybı yaşandığını belirtirken, kadının 74 yaşındaki eşinin de durumunun ağır olduğu açıklandı.

BELÇİKA'DA 3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Belçika'da yaşları 74 ve 86 olan iki kişi daha yaşamını yitirdi, ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

İSVEÇ'DE İLK KEZ 1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İsveç Halk Dairesi, ülkede tespit edilen koronavirüs vaka sayısının 486'ta çıktığını ve ilk kez bir kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

İSPANYA'DA 49 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İspanya'da koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 49'a yükselirken, vaka sayısı ise 2 bin 100'ün üzerine çıktı.

Vaka sayıları ayrıca, İngiltere'de 456'ya, Danimarka'da 340'a, Yunanistan'da 99'a, Çekya'da 75'e, Portekiz'de 59'a, Slovenya'da 57'ye, Romanya'da 37'ye, Polonya'da 27'ye ve Malta'da 6'ya yükseldi.