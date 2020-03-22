Slovakya'da yeni Başbakan Igor Matovic'in yemin töreninde dikkat çeken Koronavirüs önlemi
Slovakya'da Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova başbakanlık görevini Igor Matovic'e verdi. Törene katılanlar karonovirüs önlemi olarak maske kullandı.
Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova Bratislava Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen törenle Başbakanlık görevini Igor Matovic'e verdi.
Törende Cumhurbaşkanı Caputova, Başbakanlık yemini eden Igor Matovic ve diğer katılımcılar koronavirüs önlemi olarak maske kullandı.
Slovakya'da şubat ayında düzenlenen seçimleri Igor Matovic liderliğindeki Basit İnsanlar ve Bağımsız Kişiler Partisi (OLANO) kazanmıştı.
OHAL İLAN EDİLMİŞTİ
Slovakya hükümeti, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) neden olabileceği olumsuz sonuçları önlemek amacıyla ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.
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