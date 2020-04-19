Şoför esnafı maskeye ulaşamıyor

19 Nisan 2020 Pazar, 06:00

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, şoför esnafa Ankara Büyükşehir Belediyesi dışında ne iktidarın ne de valiliğin yardım ettiğini belirterek “İlgili bakanlıklar ile görüşmüşler, Cumhurbaşkanlığı’na dilekçe vermişler ancak bir sonuç elde edememişler” diye konuştu.

Koronavirüs salgını dolayısıyla sağlık çalışanları başta olmak üzere bazı meslek grupları doğrudan risk altında bulunuyor. Toplu taşıma hizmeti veren şoför esnafı da salgın dolayısıyla risk altında çalışırken maskeye erişmede sıkıntı yaşıyor.

Özellikle şehir içinde toplu taşıma hizmeti veren araç şoförleri her gün yüzlerce kişiyle karşı karşıya kalıyor.

Bu kapsamda Ankara İl Pandemi Kurulu tarafından alınan karar kapsamında 13 Nisan’dan bu yana toplu taşıma araçlarında maske kullanımı ve dezenfektan bulundurma zorunluluğu bulunmasına karşın maskeye erişimde büyük sıkıntılar yaşanıyor.

DİLEKÇEDEN SONUÇ ÇIKMADI

CHP’li Emir, şoför esnafının maskeye erişiminde sorun yaşadığına dikkat çekti.

Şoförlere yalnızca Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin maske ve dezenfektan desteği verdiğini kaydeden Emir, şunları dile getirdi: “Koronavirüs salgınına yakalanma riski en yüksek olan meslek gruplarından biri de şoförlerdir. Onların bu zorlu süreçte unutulmaması ve her türlü koruyucu ekipmanlarının eksiksiz sağlanması gerekir. Ancak ne yazık ki unutmak bir yana hiçbir hükümet yetkilisinin aklına dahi gelmemişler. Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Hacıbekir Gani, 2 bin 231 minibüsün hizmette olduğu başkentte 4 bin 500 civarında minibüs şoförünün hizmet verdiğini söyledi. Bu insanlar her gün yüzlerce insanla muhatap oluyor, aynı havayı soluyorlar. Ancak hiçbir sürücünün maskesiz olmaması ve araçlarda dezenfektan bulundurulması gerekliliği Ankara Valiliği tarafından zorunlu hale getirilmiş olmasına rağmen kendilerine Ankara Büyükşehir Belediyesi dışında hiçbir yetkilinin yardımda bulunmadığını, dezenfektan ve bir adet maske dahi göndermediklerini söylüyorlar. İlgili bakanlıklar ile görüşmüşler, Cumhurbaşkanlığı’na dilekçe vermişler ancak bir sonuç elde edememişler. Son olarak valilik ile görüşmeler yapılmıştır. İl Pandemi Kurulunu kararını bekliyorlar.”