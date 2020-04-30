Soğan ihracatına izin çıktı

30 Nisan 2020 Perşembe, 13:19

Ocak ayından bu yana fiili olarak yasaklanan soğan ihracatı yeniden kontrollü olarak açılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı soğan ihracatına izin verileceğini açıkladı.Yeni ürün hasadı ile birlikte üreticide kuru soğanın kilosunun 1 liranın altına düşmesi ve oluşan arz fazlasını önlemek için ihracatçı başına 250 tonu geçmeyecek şekilde ihracata izin verileceği bildirildi.

Dünya'dan Ali Ekber Yıldırım'ın haberine göre, ihracatçı birliklerine resmi yazı gönderen Tarım ve Orman Bakanlığı, patates ve kuru soğan ihracatının 07.01.2020 tarih ve 31001 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “İhracatı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)de Değişiklik yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/1) ile ön izne bağlandığı belirtilerek, soğan hasadının başlamış olması nedeniyle oluşacak arz fazlasının bir kısmının ihracat ile değerlendirilmesi amacıyla Bakanlık Makamının 29.04.2020 tarih ve E.1241203 sayılı Olur’una istinaden sınırlı bir miktar soğan için ihracat ön izin verilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

FİRMA BAŞINA EN FAZLA 250 TON İHRACATA İZİN VERİLECEK

Tarım ve Orman Bakanlığının ihracatçı birliklerine gönderdiği yazıda soğan ihracatı ile ilgili şartlar şöyle belirtildi:

1- Müracaatların firma başına toplamda 250 tonu geçmemek üzere alınması,

2- İhracat ön izin belgesinin ihraç edilecek her bir parti için ve 20 gün geçerli olduğu konusunda başvuru sahiplerinin bilgilendirilerek müracaatlarının alınması,

3- Alınan müracaatların değerlendirilmek üzere Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne bildirilmesi,

4- Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü onayına istinaden İl Müdürlüklerince düzenlenecek Ön İzin Belgesinin belgede belirtilen çıkış gümrüğüne ve Bitki Sağlık Sertifikası düzenleyecek olan Zirai Karantina Müdürlüğüne bildirilmesi gerekiyor.

ÜRETİCİDE 90 KURUŞ TÜKETİCİ DE 5 LİRA

Antakya ve Adana'da soğan hasadının başlamasından sonra üreticide soğan fiyatı tarla teslimi kilosu 1 lira civarındaydı. Bugünlerde 90 kuruştan alıcı buluyor. Tüketicide ise kuru soğan 5-6 liraya satılıyor. İhracat izni ile üreticinin rahatlaması bekleniyor. Ancak tüketici fiyatının daha da artmaması için bakanlığın gerekli denetimleri yapması gerekiyor.