Sokağa çıkma kısıtlamasında toplu ulaşım programı

30 Nisan 2020 Perşembe, 09:23

İzmir'de, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 1-3 Mayıs'ta istisna olan meslek gruplarına ve çalışanlara toplu ulaşım hizmetini ESHOT otobüsleri, Metro ve İZBAN verecek. 30 Nisan Perşembe gününü 1 Mayıs Cuma'ya bağlayan gece 00.00'dan 3 Mayıs Pazar gecesi 00.00'a kadar olan üç günlük süreçte 06.00-10.00, 16.00-19.00, 23.00-00.30 saatleri arasında otobüsler ve metro yarım saatte bir, İZBAN trenleri ise 24 dakikada bir sefer yapacak. ESHOT otobüsleri, 49 ana hatta hizmet verecek. 470 (Tınaztepe - Lozan Meydanı), 680 (Bozyaka - Lozan Meydanı), 681 (F. Altay - Lozan Meydanı) ve 691 (Gaziemir - Lozan Meydanı) numaralı hatların son durakları Halkapınar Aktarma Merkezi olarak daha önce revize edilmişti. Bu uygulama devam edecek. Aynı şekilde; 912 (Egekent Aktarma Merkezi - Alsancak Gar), 921 (Bostanlı İskele - Alsancak Gar) ve 963 (Evka 3 Metro - Alsancak Gar) numaralı hatların son durağı ise Konak olacak. İZBAN Selçuk- Tepeköy hattında Tepeköy'den 09.00, 18.10 ve 23.38, Selçuk'tan 07.10, 16.30 ve 23.00 saatlerinde toplam 6 sefer düzenlenecek. Sefer programlarına İzmir Büyükşehir Belediyesinin internet sitesinden, ilgili ulaşım kuruluşlarının resmi sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.

SAĞLIKÇILARA ÖZEL 7 HAT

Sadece sağlık çalışanlarına özel planlanan otobüs güzergahları sayısı ise yediye çıkarıldı. Bu araçlar, hastanelerin vardiya saatlerine uygun olarak seferlerine devam edecek. "Sağlık Görevlileri İçindir" yazılı tabelanın asılacağı otobüslere yalnızca sağlık personeli binebiliyor. Araçlar, hastanelerin çalışma düzenlerine göre Buca, Gaziemir, Güzelbahçe, Karşıyaka, Yenişehir ve Foça'dan sabah ve akşam belirli saatlerde karşılıklı seferler yapıyor. Güzergah bilgileri ve araçların sefer saatleri şöyle: BUCA Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı'ndan hareket edecek servis aracı; Buca Üçkuyular, Özmen Caddesi, Seyfi Demirsoy Hastanesi, Forbest Caddesi, Cemil Şeboy Caddesi, Koşu Yolu Caddesi, Şirinyer, Mehmet Akif Caddesi, Yeşillik Caddesi, Eski İzmir Caddesi, Ali Rıza Avni Bulvarı, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi, Polat Caddesi, İKÇÜ Yeşilyurt Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi güzergahını takip edecek. Araçlar Gediz'den 06.15, 14.15, 22.30, İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinden 07.15, 15.15, 23.15 saatlerinde hareket edecek.

GAZİEMİR

Gaziemir otobüs son durağından hareket edecek servis aracı 80 Sokak, 73 Sokak, Abdülhamit Yavuz Caddesi, Gaziemir Nevvar Salih İşgören Hastanesi, Önder Caddesi, Akçay Caddesi, Yeşillik Caddesi, Halide Edip Adıvar Caddesi, 2904/1 Sokak, Saim Çıkrıkçı Caddesi, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ordu Caddesi, Mızraklı Caddesi, Polat Caddesi, İKÇÜ Yeşilyurt Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İhsan Alyanak Caddesi, Hıfzıssıhha Kavşağı, İnönü Caddesi, F. Altay Meydanı, Mithatpaşa Caddesi, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hastanesi güzergahını takip edecek. Araçlar Gaziemir Son Durak'tan 07.30, DEÜ Hastanesinden 08.30 ve 16.30 saatlerinde hareket edecek.

GÜZELBAHÇE

Güzelbahçe otobüs son durağından hareket edecek servis otobüsü 565 Sokak, Erler Caddesi, Şehit Kemal Caddesi, 884 Sokak, Seferihisar Caddesi, Mithatpaşa Caddesi, DEÜ Hastanesi, F. Altay Meydanı, İnönü Caddesi, Hıfzıssıhha Kavşağı, İhsan Alyanak Caddesi, Polat Caddesi, İKÇÜ Yeşilyurt Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mızraklı Caddesi, Ordu Caddesi, Saim Çıkrıkçı Caddesi, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi güzergahını takip edecek. Araçlar Güzelbahçe Son Durak'tan 07.20, Bozyaka Hastanesinden 09.00 ve 16.30 saatlerinde hareket edecek.

KARŞIYAKA GİRNE

Karşıyaka Girne Caddesi'ndeki fast food dükkanı önünden kalkacak servis otobüsü, Girne Bulvarı, Anadolu Caddesi, Egekent Kavşağı, Anadolu Caddesi, Çiğli Altgeçit, Havaalanı Caddesi, 8780/1 Sokak, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi, Ata Sanayi Semt Polikliniği güzergahını takip edecek. Araçlar Girne fast food dükkanı önünden 07.50, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesinden 16.30 saatlerinde hareket edecek.

KARŞIYAKA EGEKENT 2

Egekent 30 Ağustos Mahallesinden hareket edecek servis otobüsü; İzmir- Çanakkale yolu, Anadolu Caddesi, Şemikler Kavşağı, Erdoğan Akkaya Sokak, Karşıyaka Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Ordu Bulvarı, Bestekar Yusuf Nalkesen Sokağı, Cihat Kora Anadolu Lisesi, Ordu Bulvarı, Girne Bulvarı, Cemal Gürsel Caddesi, Anadolu Caddesi, Altınyol, Liman Caddesi, Halkapınar, Pakistan Bulvarı, Gıda Çarşısı 1202/2 Sokak, Gaziler Caddesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi güzergahını takip edecek. Araçlar; Egekent 2 Son Durak'tan 07.00; Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinden 16.30 saatlerinde hareket edecek.

HALKAPINAR - KEMER

Halkapınar Aktarma Merkezinden hareket edecek servis otobüsü Pakistan Bulvarı, Gıda Çarşısı 1202/2 Sokak, Gaziler Caddesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi, Kemer Aktarma Merkezi güzergahını takip edecek. Araçlar Halkapınar'dan 06.45 ve 08.30, Kemer'den 07.15 ve 09.15 saatlerinde hareket edecek.

FOÇA

Hatundere İZBAN İstasyonu önünden hareket edecek servis otobüsü Sanayi Bölgesi Caddesi, İzmir-Çanakkale Caddesi, İzmir-Foça Karayolu, Hacı Liman Evleri Sokak, Değirmenlik Caddesi güzergahını takip ederek Foça Devlet Hastanesi'ne ulaşacak. Araçlar Hatundere'den 07.30'da, Foça Devlet Hastanesinden 08.15'te kalkacak.