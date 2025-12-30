ABD’den Türkiye’deki vatandaşlarına 'deprem' uyarısı!

Amerika Birleşik Devletleri’nin Türkiye Büyükelçiliği, olası bir deprem senaryosuna karşı vatandaşlarını bilgilendirmek amacıyla kapsamlı bir güvenlik duyurusu yayımladı.

Resmî sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan metinde, deprem anında ve sonrasında izlenmesi gereken adımlar ayrıntılı şekilde sıralandı.

ABD vatandaşları: Deprem sırasında ne yapılmalı?



Deprem sırasında eğer içerideyseniz:



Dışarı çıkmanın güvenli olduğundan kesinlikle emin olmadığınız sürece içeride kalın.

ÇÖK: Düşmemek için el ve dizlerinizin üstüne çökün.

KAPAN: Kollarınızla başınızı ve ensenizi koruyun.

"BİNA İÇİNDEYSENİZ"

Büyükelçilik açıklamasında, sarsıntı sırasında bina içindekilerin dışarı çıkmaya çalışmaması, güvenli bir alan oluşturana kadar bulundukları yerde kalmaları gerektiği vurgulandı. Yaralanma riskini azaltmak için “Çök, Kapan, Tutun” kuralının hayati önem taşıdığı belirtildi.

Bu çerçevede önerilen adımlar şöyle aktarıldı:

Çök: Dengenin kaybolmasını önlemek için yere yakın bir pozisyon alın.

Kapan: Baş ve boyun bölgesini kollarla koruyun, mümkünse sağlam bir eşyanın altına girin.

Tutun: Sarsıntı boyunca bulunduğunuz nesneye sıkıca tutunarak hareketle birlikte yer değiştirin.

Asansörlerin kesinlikle kullanılmaması gerektiği belirtilirken, gaz kokusu hissedilmesi halinde alanın derhal terk edilmesi gerektiği hatırlatıldı.

DIŞARIDA OLANLAR VE SÜRÜCÜLER

Depreme açık alanda yakalananlar için bina cephelerinden, enerji hatlarından, ağaçlardan ve direklerden uzak durulması önerildi. Araç kullananlara ise güvenli bir noktada durmaları, köprü, viyadük ve üst geçitlerden uzak kalmaları çağrısı yapıldı.

Ulaşım, barınma ve iletişim planı önemli

Büyükelçilik, büyük bir sarsıntı sonrasında yolların hasar görebileceği ve havalimanlarına erişimin aksayabileceği uyarısında bulundu. Bu nedenle vatandaşların, birkaç gün boyunca bulundukları bölgede kalabilecekleri güvenli bir barınma planı yapmaları tavsiye edildi.

Olası beklenmedik harcamalara karşı seyahat sigortasının önemine dikkat çekilirken, ABD vatandaşlarının güncel güvenlik duyurularını takip edebilmek için Dışişleri Bakanlığı’nın Akıllı Yolcu Kayıt Programı (STEP) sistemine kayıt yaptırmaları istendi.