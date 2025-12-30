Okul duvarlarına çizildi, ders diye anlatıldı: IKBY okullarının duvarlarında Türkiye’yi bölen harita skandalı!

Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani’nin ziyaretine ilişkin tepkiler gündemdeki yerini korurken, IKBY’ye bağlı bazı okullarda öğrencilere öğretilen sözde Kürdistan haritalarında Türkiye’nin bölgelerinin yer aldığı ortaya çıktı.

Haritalarda Türkiye’nin özellikle güney ve doğu bölgelerinin “Kürdistan” sınırları içinde gösterildiği kaydedildi. Söz konusu haritaların ilkokuldan üniversiteye kadar farklı eğitim kademelerinde, okul duvarlarında ve tanıtım videolarında kullanıldığı ve öğrencilere bu haritanın propagandasının yapıldığı ortaya çıktı.

TÜRKİYE UYARMIŞTI AMA...

Edinilen bilgilere göre, Zaho Üniversitesi’nin duvarına söz konusu harita resmedilmişti. Türkiye’nin uyarıları üzerine haritanın duvardan kaldırıldığı açıklandı. Ancak ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim veren Dolavazhe Okulu’nun duvarında harita hala yer aldığı ve öğrencilere propaganda amacıyla gösterildiği saptandı. Okulun resmi sosyal medya hesabından yapılan video paylaşımlarda da haritanın tanıtımı yapıldığı görüldü.

Videonun altında ise şu skandal açıklama yer aldı:

“Kürt ritüelinde milli ve eğitici bir adımla Dolavazhe Okulu, okulun duvarını anlamlı öve büyük bir tablo haline getirdi. Bu proje okul müdürünün motivasyonu ile başladı. Şu anda parlayan büyük Kürdistan haritası, milletin çeşitliliğinin ve coğrafyasının derinliğini anlayan öğrenciler için sadece bir resim değil, günlük yaşam dersidir. Kürdistan bir ülkedir, dört olmayacak.”

Skandalı gündeme taşıyan İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, Cumhuriyet’e konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunurken, TBMM Genel Kurulu’nda kürsüde Mesud Barzani’nin fotoğrafını yırtması üzerine yaşanan tartışmaları da anımsattı.

‘TÜRKİYE’NİN YARISI HARİTADA!’

Karakaş, “Geçtiğimiz günlerde kürsüde Barzani’nin fotoğrafını yırttığımda tepki gösterdiler, ‘Sayın Barzani’ dediler. Barzani yönetimindeki bölgede, okulların duvarlarına çizilmiş hayalini kurdukları sözde Kürdistan haritası… O haritalarda ne var biliyor musunuz? Türkiye’nin yarısı!” dedi. “Kuzey Kürdistan” tanımına da tepki gösteren Karakaş, “Sordum, ‘Sözde Kuzey Kürdistan dedikleri yer neresi?’ Cevap alamadım. Meğerse cevabı okul duvarlarına çizmişler” ifadelerini kullandı.

‘BU SINIRLAR ŞEHİT KANIYLA ÇİZİLDİ’

Türkiye’nin sınırlarının masa başında değil, mücadeleyle çizildiğini vurgulayan Karakaş, şunları söyledi:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırlarını, kanla çizilmiş sınırlarını silgiyle silip yerine hayali haritalar çizmişler. Bu ülkenin sınırları masada çizilmedi. Bu ülkenin sınırları okul duvarlarında çizilmedi. Bu ülkenin sınırları şehit kanıyla çizildi.”

“Bu ülkeyi böldürmeyeceğiz, bu bayrağı indirtmeyeceğiz, bu vatanı pazarlık masalarına koydurmayacağız” diyen Karakaş, Türkiye Cumhuriyeti’nin kimliğe göre ayrıştırılamayacağını belirtti.

İKTİDARA: ‘NASIL SESSİZ KALIYORSUNUZ?’

İktidara sert sorular yönelten Karakaş, şu ifadeleri kullandı:

“Siz bu olanlara nasıl sessiz kalabiliyorsunuz, nasıl tahammül ediyorsunuz? Okullarında Türkiye’yi kendi haritalarına katanlar, çocuklarını bu zihinle büyütenler, askerimize ve polisimize kurşun sıkanlar, sivillerimizi katledenler… Ve bugün bu örgütün ölen mensupları için Türkiye Cumhuriyeti topraklarında anma yapılabiliyor.”

‘BU VATAN PAZARLIK MASASI DEĞİLDİR’

Karakaş, “Türkiye Cumhuriyeti pazarlık masası değildir. Harita üzerinde oynanacak bir ülke değildir. Bu vatan şehitlerin mirasıdır, gelecek nesillerin namusudur. Duvar boyasıyla çizilen haritalar, şehit kanıyla kurulan devleti bölemez. Kanla çizdiğimiz sınırlarımızı ancak kanla değiştirebilirsiniz. Buna da gücünüz yetmez. Biz her şeyin farkındayız, Barzani fotoğrafını boşuna yırtmadık” dedi.