TKH'den Bilal Erdoğan'ın 'Galata Köprüsü' çağrısına yanıt: 'NATO'ya ve ABD'ye hayır' diyemeyenlerin Gazze için yürüme hakkı olamaz!

1 Ocak 2026'da Galata Köprüsü'nde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan öncülüğünde, 'Milli İrade Platformu' adı altında toplanan AKP'ye yakın dernek ve vakıfların çağrısıyla yapılacak 'Gazze' yürüyüşüne komünistlerden tepki geldi.

Türkiye Komünist Hareketi tarafından "Filistin'e evet, Bilal'e hayır!" başlıklı açıklamada, "1 Ocak günü Galata Köprüsü’nde Bilal Erdoğan’ın “liderliğinde” İslamcıların, yandaşların ve AKP’lilerin Filistin için yapacağı yürüyüş suçlarını örtme girişimidir. Gazze için yürüyecek en son kesim, AKP’nin yan örgütleri ile emperyalistlerin kuklası Colani’nin yol arkadaşı siyasal İslamcılardır" denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"KATLİAMIN YOLU BAAS'IN DEVRİLMESİ VE COLANİ'NİN GETİRİLMESİYLE DÖŞENDİ"

Gazze’de İsrail saldırısı sonucu 20 bini çocuk olmak üzere 70 binin üzerinde Filistinli yaşamını yitirdi, 200 bin Filistinli yaralandı. İsrail tankları ve bombalarıyla Gazze kenti yakıldı, yıkıldı! Bu katliamın sorumluları bellidir: Siyonist İsrail yönetimi ve başta ABD olmak üzere emperyalizm; Netanyahu ve Trump!

Ancak bu tablonun ortakları, destekçileri ve payanda olanları da var! Suriye’nin yıkılması ve parçalanması, Siyonist İsrail’in güvenliği içindi. Suriye’de Baas iktidarının devrilmesi emperyalistlerin ve Siyonistlerin amacıydı. İktidara getirilen Colani’nin yaptığı ilk iş işgal altındaki Golan tepelerini İsrail’e bırakmak oldu! Colani gibi cihatçı siyasal İslamcılar aslında emperyalistlerin taşeron olarak kullandığı Siyonist İslamcılardır. Colani, emperyalistlerin ve İsrail’in çıkarları doğrultusunda başa getirilmiştir.

Suriye’de cihatçı terörün en büyük destekçisi ise ülkemizde AKP ve yandaşlardır. Suriye’nin yıkımına, parçalanmasına ve emperyalizmin taşeronu cihatçıların iktidara getirilmesine destek veren AKP, buna en çok sevinen ise yandaşlar olmuştur! Gazze’de katliamlar yaşanırken İsrail limanlarına gemilerle ticaret yapanlar bizzat AKP’li sermaye ve MÜSİAD, izin veren ise AKP iktidarıydı. Buna karşı durup hayır diyenleri ise susturan ve hapse atan da AKP iktidarından başkası değildi.

Gazze’de yaşanan katliamın yolu, Baas’ın devrilmesi ve Colani’nin Suriye’de iktidara getirilmesiyle döşenmiştir.

"NATO'YA VE ABD'YE HAYIR DİYEMEYENLERİN GAZZE İÇİN YÜRÜME HAKKI OLAMAZ"

Büyük bir trajedi yaşayan Filistin halkının yanında olmak bir insanlık görevidir. Öte yandan bu suçun patronu emperyalizme karşı durmadan Filistin halkının yanında olunamaz!

Bugün Gazze’deki katliama AKP’nin ve yandaşların döktüğü gözyaşı timsah gözyaşıdır!

Suriye’nin yıkımına ortak olanların, İsrail’le ticaret yapanların, emperyalizme, NATO’ya ve ABD’ye hayır diyemeyenlerin Gazze için yürüme hakkı ve meşruiyeti de olamaz!

"FİLİSTİN HALKININ TRAJEDİSİNİ İSTİSMAR EDEN SİYASETE HAYIR"

1 Ocak günü Galata Köprüsü’nde Bilal Erdoğan’ın “liderliğinde” İslamcıların, yandaşların ve AKP’lilerin Filistin için yapacağı yürüyüş suçlarını örtme girişimidir. Gazze için yürüyecek en son kesim, AKP’nin yan örgütleri ile emperyalistlerin kuklası Colani’nin yol arkadaşı siyasal İslamcılardır.

Kendi kişisel ikbali için Gazze halkının trajedisini istismar eden Bilal Erdoğan’ın Gazze için yürüme hakkı da meşruiyeti de ehliyeti de yoktur. Gazze için yürüyecek en son kişi AKP’li Bilal Erdoğan’dır!

Filistin halkının trajedisini istismar eden bu iki yüzlü siyasete hayır!

Filistin halkının yanında olmak, emperyalizme, siyasal İslamcılığa ve ikiyüzlü siyasete karşı duruşla mümkündür!"