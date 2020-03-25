Sokağa çıkma yasağına uymayan 7 kişiye para cezası
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü 7 kişiye 392'şer lira ceza uygulandı.
Ereğli Kaymakamlığı, 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmaması için alınan tedbirler kapsamında denetimlerini sürdürüyor. Tespit edilen 7 vatandaşa Kabahatler Kanunu’na göre 392'şer lira para cezası kesildi.
Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü
vatandaşlara idari para cezası uygulamaya başladıklarını belirterek, "65
üstündeki vatandaşlarımıza idari para cezası kesmeye başladık. 7 kişiye cezai
yaptırım uyguladık. Biz artık sokakta gördüğümüz 65 yaş üstü vatandaşımıza para
cezası keseceğiz. Tabii ki vatandaşımıza ek bir külfet gelmesini istemiyoruz.
Ama diğer vatandaşlarımızı da korumak zorundayız" dedi.
Video Haberler
- Koronavirüse aldırış etmedi! Mide bulandıran görüntüler
- Sıla’nın canlı yayın kazası gülümsetti
- Putin'den koronavirüs kararı
- Baş: Emekçiler mecburen işe giderken Meclis tatil edildi
- Milyonlarca insana örnek olacak görüntüler
- Skandal havuz görüntüleri ülke gündemine oturdu!
- İstanbul'da minibüsle yolculukta skandal görüntüler
- Hem kendi canını hem de başkalarının canını hiçe saydı
- Maaşlarını evlerinden aldılar
- “Uyuşturucu ve cinsel istismar suçları hassasiyetimiz