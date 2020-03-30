'Sokağa çıkma yasağından çekinilmemeli'

30 Mart 2020 Pazartesi, 14:19

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamarından satır başları şöyle;

-Tedbir almalıyız yoksa yarın çok daha ağır tedbiler almak zorunda kalacamağımız kesin.

İKTİDAR SORUMLULUKTAN KAÇIYOR

-Ülkemizde salgının seyrinyle ilgili sayılar kaygı verici. Hasta sayısı 9 bin 217'e sayıya ulaştık.

-İktidar sorumluluktan kaçıyor. Maden bir bilim kurulu oluştu sokağa çıkma yasağından çekinilmemelidir.

-Devlet neden var? Bu günler için var. Hele 'sosyal devlet' kesinlikle bugünler için var. Bu kritik günlerde en azından bir hafta sokağa çıkma yasağı ilan edilmeli. Devlet sadece bir hafta kendi milletine bakamayacak durumda mı?

-Ekonami sadece bir bilim dalı değildir. Kaynak ayırma bilimidir.

-İktidar alınganlık göstermesin konuyu hafife almasın...

-Bizim ve diğer ülkelerin, bilim adamlarının uyarılarını dikkate alarak bir zahmet incelesinler.

-Devletler mali imkanlarını artırmak için para bile basıyor. Bizim politikalarımız ise sınırlı.

-Tek adam politikasıyla, aspirin önermeyle biz bu salgından kurtulamayız.

-Belediyelerimiz yönettiği yerlerde hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecektir.

DEVLETTEN MİLYARLARCA DOLAR İŞ ALAN MÜTEAHHİTLER...

-Gün dayanışma günüyse devletten milyarlarca dolar iş alan müteahhitten de yurttaşlara yardım görmek istiyoruz. İşletmelerimiz sıkıntı çekiyor.

-Felaket ve salgın dönemleri millet için de, devlet için de bir sınavdır. Yaşanan sıkıntılar karakterliyi karaktersizden, fedakarı bencillerden, diğergamları kriz fırsatçılarından ayrıştırır. İşte bugün böyle bir sınavdan geçiyoruz.

-Bir yanda fakir fukaraya yardım kolileri hazırlamak için sosyal medyadan örgütlenen fedakar, cefakar, asil insanlar, diğer yanda evinde kurularla test kitleri stoklayıp bunu sosyal medyada paylaşan Saray beslemelerini ve artıklarını görüyoruz.

-Bir yanda hastaneler test kiti, doktorlar kendilerini koruyacak maske bulamazken, binlerce esnaf, küçük ve orta boy işletme kepenk indirirken, diğer yanda rant için Kanal İstanbul ihaleleri açanları, millet salgından kırılırken ne idüğü belirsiz vizyon projelerin peşinden koşanları görüyoruz.

FARKLI AÇIKLAMALAR KUŞKU YARATIYOR

-Ayrıca Erdoğan ve Sağlık Koca'nın farklı açıklamaları ülkedeki hasta sayısı ve ölümlerle ilgili kuşku yaratmaktadır.

-Kamyoncu esnafımız hakkında inceleme başlatılmış. Bu adamın canı burnunda. Acaba millet test kitleri bulamazken internette sipariş alanlarla ilgili inceleme başlattınız mı?

-Yardım diye bin yüz Türk Lirası veriyorlar koca bir aileye... O ailenin yaşamını nasıl sürdüreceği takdirini millete bırakıyorum.