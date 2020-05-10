10 Mayıs 2020 Pazar, 06:00

Yürümeyi unuttun, dikkatli ol; uzun süre sonra çıkınca oksijen çarpıyor, başın döner, aman ha! Suyunu, maskeni al, saati de geçirme, polis ceza yazmak için aportta bekliyor! Üstelik bugün Anneler Günü.

Anneler çocuklarını göremeyecek olduktan sonra sokakta olmanın ne anlamı kaldı? Huzurevleri bile bırakın ziyaretçi kabul etmeyi, çiçek bile kabul etmeyecekmiş! Biraz abartmıyor muyuz? Ben bir sokak kedisi olarak gidip bankta oturan teyzelerin kucağına çıkar, bacaklarına sürünür, sevgi gösteririm sizin yerinize! Zaten bu 65 yaş üstüne, risk grubundalar, koruyalım, evde kalsınlar kuralıyla iyilik yapalım derken kötülük yaptıklarının farkında değiller.

Onlar kendilerini yaşlı kategorisinde görmüyordu ki? Yaş almış olabilirler ama zinde kalmış, çalışan, kendine yeten, sağlığına dikkat eden insanlardı ve bu mit çöktü!

Moralleri bozuldu, kendilerini dışlanmış, küçümsenmiş gereksiz hissediyorlar, bu da metabolizmaları, sağlıkları için hiç iyi bir şey değil! Yaşlılık değil, yalnızlık öldürür, bugün görüntülü arayın bari!