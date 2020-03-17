Sokaklar boşaldı

17 Mart 2020 Salı, 06:00

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 6 bin 513’e, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 169 bin 387’ye yükseldi. 77 bin 257 kişi de tedavi edildi. Bu sayılara göre son 24 saatte, virüs nedeniyle 680 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 12 bin 991 arttı.

İtalya’da dün 368 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı 2 bin 158’e yükseldi. Hükümet, 25 milyar Avro’luk ekonomik destek paketini onayladı.

İran’da hasta sayısı 14 bin 991’e çıktı. Son 24 saatte 1053 yeni vaka tespit edildi. Yaşamını yitirenlerin sayısı 853 oldu. Bir Uzmanlar Meclisi üyesi hayatını kaybetti. Bugüne kadar eski ve yeni 12 siyasetçi yaşamını yitirdi. Tedavi sürecinde ise 13 siyasi var.

ABD’de hayatını kaybedenlerin sayısı 71 olarak açıklandı. Son 24 saatte ABD’de 14 kişi daha yaşamını yitirdi. Savaş gemisindeki mürettebattan birinde koronovirüs tespit edildi. Las Vegas’ta kumarhaneler kapanıyor. Vaka sayısının hızla artmasının ardından bazı Amerikalıların silah ve cephane satın aldığı basına yansıdı.

Almanya’da vaka sayısı 5 bin 813’e yükseldi, 13 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Süpermarketler ve bazı mağazalar haricindeki tüm iş- yerlerinin kapatılması kararı alındı.

Hollanda Ülkede son 24 saatte toplam vaka sayısı 278’den 1413’e çıktı. Ölü sayısı 24’e yükseldi.

Fransa’da 5 bin 437 kişide virüs tespit edildiği ve toplam can kaybının 127 olduğu belirtildi.

İspanya’da vaka sayısı 9 bini geçti, can kaybı ise 297 olarak duyuruldu.

İngiltere’de hayatını kaybedenlerin sayısının 35’e yükseldiği bildirildi. Vaka sayısının 1391’e ulaştığı açıklandı. Ülkede okulların kapatılmaması nedeniyle eleştiriler yükseliyor.

İsviçre’de 841 yeni vaka ile rekor artış yaşandı. Toplam vaka 2 bin 200, can kaybı ise 14 oldu. Ülkede olağanüstü hal ilan edildi ve parlamento oturumları ertelendi.

Peru’da da koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.

Çekya 24 Mart’a kadar zorunlu olmadıkça dışarı çıkmama yasağı getirdi.

Guatemala’dan yaşanan ilk can kaybının İspanya’dan dönen 85 yaşında bir kişi olduğu duyuruldu.

Venezuella’da yedi eyalette “toplu karantina” kararı alındı.

Lübnan 18-29 Mart arasında sınırları, liman ve havaalanlarını kapatıyor.

Bahreyn’de ilk can kaybının kronik rahatsızlıkları da olan 65 yaşındaki bir kadın olduğu açıklandı.

Bulgaristan’da görülenson vakanın 9 yaşında bir çocuk olduğu bildirildi.

Rusya’da hasta sayısı 93’e çıktı.

Katar’da 38 kişide daha koronavirüs tespit edildiği ve vaka sayısının 439’a yükseldiği bildirildi.

Benin, LiberyA, Zimbabve, Somali ve Grönland’da ilk vakalar tespit edildi.

DSÖ: HER ÜLKENİN ŞARTLARI FARKLI

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Sözcüsü Tarık Jasareviç, koronavirüs salgına karşı mücadelede, her ülkenin “kendi içinde bulunduğu şartlar” ve “salgının gelişimine göre” karar vermesi gerektiğini belirtti.