Son Dakika... İsias Otel davasında karar açıklandı

Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Şubat depremlerinde 72 kişinin yaşamını yitirdiği İsias Otel davasında yargılanan dönemin İmar Müdürü Mehmet Salih Alkayış, Büro Şefi Bilal Balcı ile eski Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bulut'a, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 10 yıl hapis cezası verdi. Bu sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı adli kontrolünün uygulanmasına karar verildi. Diğer sanık Adıyaman Belediyesi İmar Müdürü Yusuf Gül ile ruhsat birimi görevlisi iki sanığın ise beraatine hükmedildi.

6 Şubat depremlerinde Adıyaman'da, aralarında KKTC'li sporcuların da bulunduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı Grand İsias Otel'in yıkılmasına ilişkin davada karar çıktı.

Mahkeme, diğer sanık Adıyaman Belediyesi İmar Müdürü Yusuf Gül ile ruhsat birimi görevlileri Abdurrahman Karaaslan ve Fazlı Karakuş'un ise beraatine karar verdi.

Duruşma salonunda bulunan aileler karara tepki gösterdi, otelde yakınlarını kaybedenlerin gözyaşlarını tutamadıkları görüldü.