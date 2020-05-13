Soma fidanına belediye engeli
CHP Bahçelievler İlçe Gençlik Kolları, ilçe belediyesinden Soma maden faciasında ölenler anısına 301 fidan dikmek için yeşil alan talebinde bulundu. CHP Bahçelievler İlçe Gençlik Kolu Başkanı Atakan Pozam, taleplerinin yer olmadığı gerekçesiyle reddedildiğini belirtti. Üyeler ise, ilçe Belediyesi önünde toplanarak ölenler anısına 1 adet fidanı belediyenin kapısına bıraktı.
CHP Bahçelievler İlçe Gençlik Kolu Başkanı Atakan Pozam, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "13 Mayıs 2014 tarihinde ihmaller sonucu Soma’da yaşanan faciada 301 madencimizi kaybetmiştik. Madenci yakınlarının başbakan danışmanları tarafından tekmelendiği, hatıralarına yapılan haksızlıkları yaşadık. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi Gençliği olarak dün de bu haksızlığa karşı çıktık, bugün de karşı çıkmaya devam edeceğiz" dedi.
Pozam burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:
'Bizler Soma'daki madencilerimizin hatırlarını yaşatmak için Belediye Meclis Üyemiz Sayın; Gencay Özcan aracılığı ile Bahçelievler Belediyesinin Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne 13 mayısta yitirdiğimiz madencilerimizin hatırlarını yaşatmak adına 301 fidan dikimi için yeşil alan talep ettik, dikim alanı için yer bulunmadığı bilgisini edindik. Bahçelievler Belediyesi son 20 seneden bu yana hep aynı zihniyet tarafından yönetilmeye devam ediyor. Bu kadar betonlaşma şehirciliğin fıtratında yoktur. Doların yeşilini ağacın yeşiline tercih eden bu zihniyeti kabul etmiyoruz. Bahçelievler Halkı’nın takdirine bırakıyoruz. Maden şehitlerimizin anısına temsili olarak bu 1 fidanı Bahçelievler belediyesinin dikmesi için belediyenin kapısına bırakıyoruz. '
Video Haberler
- O ilçede koronavirüse rastlanılmadı
- Klima ve vantilatör koronavirüsü hızlandırır mı?
- Kısıtlama kalktı, çocuklar parklara akın etti
- Video çekip sosyal medyada yayınlayacaklardı
- Akşam saatlerinde kaydedildi: Polisler böyle kovaladı
- İşte dünyanın en kısa boylu adamı
- Verilen sürede babalarının mezarına koştular
- Yer: Artvin... Milli sporcudan korkutan atlayış
- 301 madenci mezarları başında anıldı
- Buket Aydın hakkında dikkat çeken iddia