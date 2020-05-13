Soma fidanına belediye engeli

13 Mayıs 2020 Çarşamba, 15:12

CHP Bahçelievler İlçe Gençlik Kolu Başkanı Atakan Pozam, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "13 Mayıs 2014 tarihinde ihmaller sonucu Soma’da yaşanan faciada 301 madencimizi kaybetmiştik. Madenci yakınlarının başbakan danışmanları tarafından tekmelendiği, hatıralarına yapılan haksızlıkları yaşadık. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi Gençliği olarak dün de bu haksızlığa karşı çıktık, bugün de karşı çıkmaya devam edeceğiz" dedi.



Pozam burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

'Bizler Soma'daki madencilerimizin hatırlarını yaşatmak için Belediye Meclis Üyemiz Sayın; Gencay Özcan aracılığı ile Bahçelievler Belediyesinin Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne 13 mayısta yitirdiğimiz madencilerimizin hatırlarını yaşatmak adına 301 fidan dikimi için yeşil alan talep ettik, dikim alanı için yer bulunmadığı bilgisini edindik. Bahçelievler Belediyesi son 20 seneden bu yana hep aynı zihniyet tarafından yönetilmeye devam ediyor. Bu kadar betonlaşma şehirciliğin fıtratında yoktur. Doların yeşilini ağacın yeşiline tercih eden bu zihniyeti kabul etmiyoruz. Bahçelievler Halkı’nın takdirine bırakıyoruz. Maden şehitlerimizin anısına temsili olarak bu 1 fidanı Bahçelievler belediyesinin dikmesi için belediyenin kapısına bırakıyoruz. '