Son 7 yılda en az 817 kadın işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi

07 Mart 2020 Cumartesi, 16:16

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) Kadın İş Cinayetleri Raporu'na göre, 2013 - 2019 yılları arasında en az 817 kadın işçi, iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. 817 kadın işçinin 148’ini çifti, 48'ini esnaf, 621’ini ücretli çalışan (işçi ve memur) kadınlar oluşturdu. Yaşamını yitiren kadınların 54’ü mülteci/göçmen olarak kayda geçerken, kadınların yüzde 98’inin ise sendikasız olduğu belirtildi.

En fazla iş cinayeti Tarım/Orman işkolunda yaşandı. 419 kadın işçi Tarım/Orman işkolunda can verdi. Ticaret/Büro işkolunda 85, Sağlık/Sosyal Hizmetler işkolunda 60, Tekstil işkolunda 54, Belediye/Genel hizmetlerde ise 39 kadın işçi yaşamını yitirdi. Ölüm sebeplerini yüzde 55 ile servis/trafik kazası, yüzde 9 ile ezilme ve göçük, yüzde 7 ile şiddet oluşturdu.

451 kadın işçi trafik/servis kazası nedeniyle; 73 kadın işçi ezilme/göçük nedeniyle; 56 kadın işçi şiddet nedeniyle; 471 kadın işçi kalp krizi/beyin kanaması nedeniyle; 34 kadın işçi yüksekten düşme nedeniyle; 28 kadın işçi zehirlenme/boğulma nedeniyle; 24 kadın işçi patlama/yanma nedeniyle; 24 kadın işçi intihar nedeniyle; 21 kadın işçi elektrik çarpması nedeniyle; 59 kadın işçi ise diğer nedenlerden dolayı yaşamını yitirdi.

KADIN İŞ Ç İLERİN Y Ü ZDE 40’ TAN FAZLASI KAYIT DIŞI

İSİG Meclisi'nin verilerine göre kadın işçilerin yüzde 40’tan fazlası kayıt dışı. Özellikle tarım işkolunda ortaya çıkan ücretsiz aile işçisi kadınların yüzde 94’ü, kendi hesabına çalışan kadınların ise yüzde 80,8’i kayıt dışı çalışıyor. Kadın işçiler; aynı düzeyde eğitim aldıkları erkeklerin ortalama ücretinin ancak yüzde 77,8’ini alabiliyor.





