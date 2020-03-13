Son karar MYK’nin

13 Mart 2020 Cuma, 06:00

CHP Parti Meclisi’nde (PM) koronavirüs salgını nedeniyle 37. olağan kurultaya ilişkin gerekli tedbirlerin alınması konusunda Merkez yönetim kuruluna (MYK) yetki verildi. Bu kapsamda kurultayın ertelenmesi, tarihinin değiştirilmesi ya da seyircisiz düzenlenmesi ihtimalleriyle ilgili salgının seyrine göre MYK karar verecek.

CHP’nin 37. olağan kurultayı öncesindeki son PM toplantısında koronavirüs salgını, kurultay süreci, Yalova Belediyesi’yle ilgili gelişmeler ele alındı. Kurultay öncesi son PM toplantısı olmasına karşın koronavirüs salgını dolayısıyla üyelerin birbirleriyle tokalaşmadığı ifade edildi.

PM toplantısında Kılıçdaroğlu’nun “Saray rejimi yıkılıyor. Türkiye’nin 5 temel sorunu ve çözüm önerimizi bütün arkadaşlarımızın her yerde anlatması çok önemli. Bütün il ve ilçe örgütlerimiz bunu anlatmalı” dediği öğrenildi. Türkiye’nin dış politika konusunda yönetilemez bir duruma geldiğine işaret eden Kılıçdaroğlu’nun “Gidiyorlar, hazırlığımızı doğru yapmalıyız” dediği ifade edildi. Kılıçdaroğlu’nun koronavirüs salgınıyla ilgili de değerlendirme yaptığı ve “Ne panik havası olmalı ne de önlemler ve tedbirler yetersiz kalmalı” dediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun salgının ekonomiye etkileri ve alınacak önlemlerle ilgili çalışma yapılması talimatı verdiği de belirtildi.

Toplantıda PM üyesi Gaye Usluer, koronavirüs salgınıyla ilgili kapsamlı bir sunum yaptı. Usluer, salgının diğer virüslerden farkını anlattıktan sonra yayılma riskinin yüksek olması nedeniyle alınması gereken önlemlerle ilgili Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı çalışmaların doğru ve yerinde olduğunu dile getirdi.

CHP’de, koronavirüs salgını dolayısıyla partiye giriş çıkışlarda kullanılmak üzere termal kamera sistemi kurulması ve ateşi yüksek olduğu tespit edilen kişilerin CHP’ye girişinin engellenmesi kararı alındı.

ÖZTRAK: YALOVALININ İRADESİNE DARBE

CHP Sözcüsü Faik Öztrak da PM toplantısıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

Saray dün (önceki gün) göz göre göre gerçekleştirdikleri milli irade gaspıyla ilgili kutlama düzenledi. AK Parti Genel Başkanı, Yalova Belediye Başkanımızla ilgili iftiraları sıraladı; sonunda hak yerini buldu dedi. Hak yerini buldu demek hak yemenin dik alasıdır. Bu Yalovalıların iradesine darbedir. AK Parti, CHP’den belediye başkanlığını çalmaya kalkmıştır. Yaşananlar bize iktidarın hedefinin CHP olduğunu açıkça göstermektedir. Dertleri ellerinden kayıp giden iktidarı bırakmamaktır.

Sağlık Bakanlığı’na teşekkür: Virüsle mücadelenin en önemli aşaması hastalığın bulaşmamasıdır. İkinci aşaması hastalığa yakalananları hızla tedavi etmektir. Ülkemiz koronavirüsün en son girdiği coğrafyalardandır. Bunda Sağlık Bakanlığı’nın gayretleri olduğunu tespit ettik. Sağlık Bakanlığı’na bundan dolayı teşekkür ediyoruz. Ortak aklı çalıştırmalı, paniğe kapılmamalıyız. Yönetim halkı doğru bilgilendirmeli ve zamanında gerekli adımları atmalıdır.

Salgın ekonomiyi etkiliyor: Salgın sadece küresel sağlığı değil ekonomiyi ticareti yatırımları da tehdit ediyor. Küresel borsalar, faizler dip yapıyor. Bunun finansa da yansıması bekleniyor. Dünya daha önce görmediği bir ekonomik krizle karşı karşıya. İnsanlar makarnaya, temizlik ürünlerine hücum ediyor. Henüz kendi ekonomik krizimizden çıkmamışken bir de küresel türbülansla baş etmeye çalışıyoruz. Önleyici tedbirlere ihtiyacımız var.