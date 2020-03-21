Soru önergelerinin yarısı yanıtsız

21 Mart 2020 Cumartesi, 02:00

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Önergede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle kaç soru önergesi verildiği, bunlardan kaçının yanıtlandığı, kaçının yanıtlanmadığı hakkında bilgi istedi. Önergeye Şentop adına TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç yanıt verdi. Yanıta göre 27. Yasama Döneminde Oktay’ın yanıtlaması istemiyle toplam 6 bin 35 soru önergesi verildi. Bu önergelerden 6 bin 13’ü yanıtlanması için gönderildi. Havale yazısı imzada olan 22 önerge bulunuyor. Önergelerden 828’i süresi içerisinde yanıtlandı. 2 bin 74’üne ise süresi geçtikten sonra yanıt verildi. Milletvekilleri tarafından Oktay’a yöneltilen 3 bin 38 önergeye ise yanıt verilmedi. Bilgiç’in verdiği yanıtta, mart itibarıyla önergelerin büyük bir bölümünün süresi içinde yanıtlanmadığı da ortaya çıktı. Yanıtta şöyle denildi: “12 Mart 2020 tarihi itibariyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a yöneltilen soru önergelerinden 5 bin 112’si süresi içinde cevaplandırılmadığı için genel kâğıtlar listesinde ilan edilmiş olup bunların 2 bin 74’ü süresi geçtikten sonra cevaplandırılmıştır.”

Yanıtı değerlendiren CHP’li Alban şunları söyledi: “Siyasal iktidarların hesap verebilirlik, şeffaflık ilkesi AKP iktidarları tarafından yok edildi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçerken ‘güçlü meclis, güçlü hükümet’ söyleminde bulunanlar, Meclis’in gücünü kırmışlardır. Güçlü bir yasama organının var olmaması için ellerinden geleni yapmaktadırlar.”