Sosyal devlet çağrısı

24 Mart 2020 Salı, 06:30

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs salgınına karşı 13 maddeden oluşan mücadele programını açıkladı. Kılıçdaroğlu, kapatılan işyerlerinin kiralarının Maliye ve Hazine Bakanlığı tarafından karşılanması, işçilere de asgari ücret tutarınca işsizlik fonundan ödeme yapılması gerektiğini belirtti. Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde koronavirüs salgınıyla mücadeleyle ilgili “Covid-19 Mücadele Programı” başlıklı 13 maddeden oluşan önerilerini açıkladı. Genel merkezdeki büyük toplantı salonunda yapılan toplantıda maske ve eldiven dağıtılan gazeteciler sosyal mesafe kuralı kapsamında birer koltuk boşluk bırakarak oturdu. Kılıçdaroğlu, şunları dile getirdi:

- Sağlıkçılara teşekkür: Kabul etmeliyiz ki çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Ülkemiz tüm dünya gibi Covid-19 salgınına karşı amansız bir mücadele veriyor. Bu mücadelede yaşamını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Sağlık çalışanlarımız, doktorlarımız, hemşirelerimiz, ebelerimiz, hasta bakıcılarımız, ambulans şoförlerimiz, hastanede çalışan temizlik görevlilerimiz de bu mücadelenin öncüleri. Onlara teşekkürlerimi sunuyorum. Salgının ilk gününden bu yana toplumun haber alma hakkını kullanması adına fedakârca görev üstlenen basın mensuplarına da teşekkür etmeyi bir görev biliyorum.

- Yardımlaşmayla aşacağız: Bu salgın bizlere tüm önyargılarımızdan arınmamız, farklılığımızı bir kenara bırakıp birlikte hareket etmemiz, yaşam tarzımız ne olursa olsun hep birlikte dayanışmamız gerektiğini göstermiştir. Bu salgın bize bilimsel aklın yol göstericiliğinde tüm sorunların çözülebileceğini de göstermiştir. Bu salgın bize bizim tek başımıza sağlıklı olmamızın bir anlamı olmadığını karşımızındakinin de sağlıklı olmasının gerekli olduğunu göstermiştir. Tüm bunların özeti şudur: Dayanışma güzeldir ve güçlendirir. Yardımlaşma güzeldir ve güçlendirir. Dayanışma içinde olacağız. Yardımlaşacağız ve bu salgını hep birlikte yeneceğiz.

- Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir: Bugün siyasi polemik yapmaksızın ve siyasi polemiklere yol açmaksızın bazı önerilerimi sizlerle paylaşacağım. Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir. Yoksullara, işsizlere, işini kaybedenlere sosyal devletin babalık yapması ve sahip çıkmasıdır. Süreci böyle başlatmamız gerekiyor. 13 öneriyi milletimizin ve yürütme organının takdirine sunuyoruz.

- İş akdine son verilmemeli: TOBB, TÜSİAD, MÜSİAD ve TESK yöneticilerine ve üyelerine sesleniyorum: Bu süreçte faaliyetlerine ara veren hiçbir işletme çalışanlarının iş akdine son vermemelidir.

CHP’NİN 13 MADDELİK PROGRAMI

1. 5 Şubat 2009’dan bu yana toplanmayan Ekonomik ve Sosyal Konsey ivedilikle toplanmalı. Bu süreçte konsey çalışmalarını belli aralıklarla sürdürmeli. TTB, TEB, TZOB ve DİSK gibi hiçbir kurum dışlanmamalı.

2. Sağlık kuruluşlarının ve sağlık personelinin tıbbi ve konaklama ihtiyaçları öncelikle ve ivedilikle giderilmeli.

3. Kamu sağlık kuruluşlarındaki eleman açığı hızla giderilmeli. KHK ile görevlerine son verilen ve haklarında kesin hüküm bulunmayan sağlıkçılar görevlerine iade edilmeli.

4. Askeri hastaneler süratle yeniden açılmalı.

5. İktidar partisinden olmayan belediyelerin sorunu aşmak için gösterdikleri çabalar engellenmemeli. Bu bağlamda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile İller Bankası’nca belediyelere yapılan ödemelerin bir yıl süreyle hiçbir kesinti yapılmaksızın ödenmeleri sağlanmalı. Belediyelerin borçlanma limitleri artırılmalı. Belediyelere ve dağıtım şirketlerine ödenemeyen elektrik, su, doğalgaz faturaları nedeniyle borçlu konutların suyu, elektriği, doğalgazı kesilmemeli ve faiz işletilmemeli.

6. Cumhurbaşkanlığı veya bakanlık kararlarıyla geçici olarak kapatılan işyerlerinde esnafın kira harcamaları - AVM’ler hariç - Maliye ve Hazine Bakanlığı’nca karşılanmalı. Bu işyerlerinde çalışan işçilerin ücretleri asgari ücret üzerinden ve işyeri kapalı kaldığı sürece işsizlik sigorta fonundan karşılanmalı, kredi kartı ya da tüketici kredisi borçları bankalar tarafından 3 ay süreyle faizsiz ertelenmeli.

7. Çiftçinin borçları yeniden yapılandırılarak bir yıl süreyle faizsiz ertelenmeli.

8. Milli Eğitim Bakanlığı’nca okulların zorunlu olarak tatil edilmesi nedeniyle sayıları 100 bini bulan ücretli öğretmenler ile halk eğitimde görev yapan sayıları 90 bini bulan kursiyer öğretmenin mağduriyetlerinin giderilmesi için ivedilikle bir yasal düzenleme yapılmalı.

9. Küçük ve orta boy işletmelerin bankalardan kredi kullanabilmeleri için TBMM’den süratle bir sicil affı yasası çıkarılmalı.

10. Salgından en fazla etkilenecek turizm, eğlence konaklama ve ulaşım gibi sektörlerin banka kredileri yeniden yapılandırılmalı, turizm tanıtma fonu ve konaklama vergisi getiren yasa yürürlükten kaldırılmalı.

11. Bu süreçte yoksullar, işsizler sağlıklarıyla uğraşırken bunların ödeyemedikleri faturaları düşünmemeleri için süratle aile yardımları sigortası yasası çıkarılmalı. Her yoksul aileye asgari 2 bin TL’lik gelir güvencesi sağlanmalı.

12. Bu süreçte kendi sağlıklarını tehlikeye atarak günün 24 saati çalışan sağlık personelini kriz süresince her ay iki maaş tutarınca ödeme yapılmalı. Ayrıca sağlık personelinin uzun süredir beklediği sağlıkta şiddet yasası da ivedilikle çıkarılmalı.

13. Kamu ve özel işbirliği ile yaptırılan yol, tünel, köprü, şehir hastaneleri ve havaalanlarının müteahhitlerine bütçeden yapılan Hazine garantili ödemeler bir süreyle ertelenmeli ve garantiler Türk Lirası’na çevrilmeli.