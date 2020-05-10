Sosyal medyanın yeni gelir kaynağı canlı yayınlar oldu

10 Mayıs 2020 Pazar, 17:43

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle evde kalma sürecinde gittikçe popüler olan sosyal medya platformları aracılığıyla yapılan canlı yayınlar, farklı iş modelleriyle kazanç kapısı haline geldi.

Ünlülerin yanı sıra yeni isimlere de fırsatlar sunan canlı yayınlar, internet, yazılım, kamera, mikrofon, tripod, ışık gibi aksesuar ve dekor harcamalarıyla yeni bir sektörün oluşmasını sağladı. Telif haklarına uygun özgün içeriklerden oluşan, binlerce kişi tarafından izlenebilen programlardan, sponsor ve reklam gelirlerinin yanı sıra popüler video sitelerinde tıklama başına ücret ödenmesi sayesinde gelir elde ediliyor.

Siber güvenlik uzmanı Şenol Vatansever, koronavirüs ile ilgili tedbirler kapsamında kamu kurumlarında ve özel sektörde çalışanların büyük bir kısmının evden çalışmaya devam ettiğini söyleyerek şunları kaydetti:

"İşçilerin evden çalışabilme talepleri artık ‘yeni normal’ haline geldi. Kurumların ve şirketlerin video konferans çözümlerini aktif olarak kullanmaya başlamasıyla çalışanların yayıncılık alanındaki yetkinlikleri de artmış oldu.

Canlı yayınlarla daha çok YouTuberlar ile özdeşleşmişken, artık kurumsal ve bireysel amaçlı birçok kişi farklı sosyal medya platformlarından canlı yayın yapıyor. Canlı yayınlar mevcut müşterilerle etkileşimleri artırırken, ürünlerini tanıtma fırsatı bulduğu müşteri adaylarına da satış yapma fırsatlarını getiriyor."

"MÜŞTERİLER DE DAHİL OLUYOR"

Vatansever, artık Kişisel Verilerin Korunması Kanununu (KVKK) kapsamına video konferansa müşterilerin de dahil edildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"KVKK'nın teknoloji alanında işaret ettiği en önemli kriterlerden biri hizmet alınan bulut firmasının merkezinin hangi ülke sınırları içerisinde bulunduğu olduğundan, yaptırımlarla karşılaşılmaması için Türkiye'deki kişilerin verilerinin Türkiye'de işlenmesi gerekiyor. Son 5 yılda kurulup Türkiye'de ve uluslararası platformlarda başarılara imza atan bulut şirketlerinden hizmet alınmasını öneriyorum."

YOUTUBE CANLI YAYIN İÇİN EN AZ BİN ABONE İSTİYOR

Video ajans şirketinde genel yayın koordinatörlüğü yapan Said Gayberi, YouTube, Facebook ve Twitch uygulamalarının en tercih edilen platformlar olduğunu söyleyerek, şu şekilde konuştu:

"Yüksek sayıda takipçisi olan kullanıcıların bir ürün ya da marka hakkında deneyimlerini aktarması modeli canlı yayınlarda da geçerli ve yoğun ilgi görüyor. Bunun yanında bazı sektörel programlarda görsel unsurlu reklam alınabiliyor. Ayrıca sosyal medya fenomenleri veya ünlülerin yayınlarına, uzman olarak katılan isimler, talep edildiği takdirde bunun için bir bedel ödeyebiliyor. YouTube gibi platformlar üzerinden canlı yayınlarda, kriterlere uygun kanal sahipleri görüntüleme başına para kazanıyor. Canlı yayınlar sayesinde kanalın aboneleri arttığında, bu kişilerin videolarda çıkan reklamları izlemesiyle belirli bir ücret kanal sahibine ödeniyor. Ancak YouTube, sadece bin ya da üstü abonesi olan hesaplar için mobilden canlı yayın özelliğinin aktivasyonunu gerçekleştiriyor."