Soyan dışarıya, yazan içeriye

07 Nisan 2020 Salı, 02:00

CHP’nin dünkü MYK toplantısında infaz düzenlemesiyle ilgili de değerlendirmeler yapıldı. Cezaevlerinde 80 bin uyuşturucu, 45 bin hırsızlık, 37 bin terör, 32 bin cinayet, 32 bin yaralama, 27 bin gasp, 22 bin cinsel suç, 3 bin mala zarar, 3 bin dolandırıcı, 3 bin de organize suç örgütü suçlarından hükümlü bulunduğu ifade edildi. Düzenlemenin mevcut haline tepki gösteren Kılıçdaroğlu’nun toplantıda şu değerlendirmeleri yaptığı öğrenildi:

Düzenleme örtülü af: Kendisi bir af kanunu olan böyle bir düzenleme ile yolsuzluğun kitabını yazan Murat Ağırel 3 yıl hapiste tutulacak, Ağırel’in kitabını yazdığı yolsuzluk yapan memur ceza almadan serbest kalacak. Bunu hiçbir vicdan kabul etmez. Bu düzenleme örtülü aftır.

Hırsızların heykelini dikmektir: Devleti soyanları yazanlar içeride, soyanlar dışarıda. Bu düzenleme devletin kendi eliyle, yani Meclis yoluyla hırsızların heykelini dikme çabasına dönüşür.

Erdoğan çıksın, anlatsın: Yasa özgür medyayı sansürlemek için getiriliyor. Bunu nasıl kabul ederiz? Erdoğan çıksın, savunsun. Bir anlatsın bakalım. Rüşveti yazan gazeteciyi neden hapse atıyor, soyanları neden bırakıyor? Bu, devleti soyanların affıdır.

Usulsüzlüğe kılıf hazırlanıyor: Basın İlan Kurumu havuz medyasının finansmanı gibi kullanılıyor. Basın İlan Kurumu ilanı almayan gazeteler cezaevlerine girmeyecekmiş. O gazeteler biliyoruz ki muhalif gazeteler. Basın İlan Kurumu’nun usulsüzlüğüne bu yasayla kılıf hazırlanıyor.

Soyguncuları bırakmak istiyorlar: Cezaevindeki insan devletin teminatı altındadır. Onun hastalanmamasını devlet sağlamalıdır. Mazeret ile yapılanın alakası yok. Muhaliflere en üst düzeyden ceza vermek; soyguncuları, rüşvetçileri dışarı bırakıp onları yazanları hapse atmak istiyorlar.

Karşısında bizi bulur: Yasaya karşı değiliz. Biz yasaya vicdan ve adalet koymak istiyoruz. AKP bunu kabul etmek istemiyor. Yasa bu haliyle vicdansızdır, adaletsizdir. Ya vicdanlı ve adaletli bir yasaya dönüştürülür ya da karşısında bizi bulurlar.