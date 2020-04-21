Soyer: Su faturalarını gücü olan ödesin

21 Nisan 2020 Salı, 14:20

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Radyo Romantik Türk’te katıldığı programda açıklamalarda bulundu. Soyer, "Biz bugüne kadar yaklaşık 56 bin haneye gıda ve erzak, temizlik malzemesi yardımında bulunduk. Büyükşehir Belediyesi koronavirüsle mücadele kapsamında İzmirlilere kendi desteğini de sürdürüyor. Bu kapsamda sürecin başından itibaren 118 bin 775 çocuğa süt, 4 bin aileye birer kiloluk kavurma dağıtıldı. 15 bin 576 kişiye 400 TL nakdi yardım yapıldı. Sağlık çalışanlarına İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası’nda üretilen 12 bin kişilik kuru pasta gönderildi. 30 Mart’tan bu yana ise 72 bin kişiye sıcak çorba ve ekmek dağıtıldı." dedi.

SU FATURALARININ TAHSİL EDİLMEMESİ MÜMKÜN DEĞİL”

Su faturalarını yasal olarak göndermek zorunda olduklarını anlatan Başkan Tunç Soyer, "İZSU faturalarının tamamen alınmaması diye bir şey yok. Yasal olarak bu bir mecburiyet. Aksi takdirde belediyenin kamu zararı yaratması gibi bir durum söz konusu olabilir. Borcu nedeniyle su kesilmesi gerekirken kesmiyoruz. Özetle bu faturalar gönderilmeye devam ediliyor ama hiç kimseye ödeme konusunda zorlayıcı bir tasarrufta bulunmuyoruz. Gücü olan ödesin, sıkıntı yaşayan, ödeyemez durumda olan vatandaşlarımızın da borçlarını da erteliyoruz.” diye konuştu.