Fenerbahçe TFF'ye başvurmuştu: Victor Osimhen hakkında son karar belli oldu!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen Victor Osimhen'in Liverpool maçında kırılan kolu için kullandığı materyal tartışma konusu olmuştu. Dev derbi öncesi Fenerbahçe, Nijeryalı yıldızın kolundaki kaplamanın futbolcu sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle TFF'ye başvurmuştu.

HT Spor'un haberine göre; sarı-kırmızılılar, Nijeryalı golcü için gerekli tüm izinleri aldı. Böylece Osimhen'in dev maçta oynamasının önünde hiçbir engel kalmadı.

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi ağırlayacağı derbi bu akşam saat 20:00'de başlayacak. Dev müsabakada Yasin Kol düdük çalacak.