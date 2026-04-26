Trump’ın katıldığı yemekte silahlı saldırı: Şüphelinin kimliği ortaya çıktı

ABD'de cumartesi gecesi düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğindeki silahlı saldırıda saldırganın kimliği belli oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğindeki silahlı saldırıda bir polisin vurulduğunu, memurun durumunun gayet iyi olduğunu ve saldırganın fotoğrafını paylaştığını söyledi.

Yemeğin saldırıya rağmen devam etmesini istediğini belirten Trump, etkinlik temsilcileriyle görüştüğünü, iptal edilen gecenin 30 gün içinde yeniden planlanacağını söyledi.

Kolluk kuvvetleri kaynaklarının aktardığına göre olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan kişinin, Güney California’da yaşayan 31 yaşındaki Cole Tomas Allen olduğu bildirildi.

CNN’in iki kaynağa dayandırdığı haberine göre Allen, yemeğin düzenlendiği alan yakınında silahlı halde etkisiz hale getirildi. Olayın ayrıntılarına ilişkin resmi makamlardan kapsamlı açıklama yapılmadı.

Kamuya açık kayıtlara göre Allen, Torrance kentinde yaşıyor. Adı ve fotoğrafıyla eşleşen LinkedIn profilinde, sınav hazırlık ve özel ders şirketi C2 Education bünyesinde yarı zamanlı öğretmen olarak çalıştığı görüldü.

Şirketin sosyal medya paylaşımlarına göre Allen, Aralık 2024’te “ayın öğretmeni” seçildi.

Profil bilgilerinde Allen’ın 2017 yılında Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü’nden makine mühendisliği lisans diploması aldığı yer aldı.

Geçen yıl ise Kaliforniya Eyalet Üniversitesi-Dominguez Hills bünyesinde bilgisayar bilimi alanında yüksek lisans eğitimini tamamladığı belirtildi.

Federal Seçim Komisyonu kayıtlarına göre Allen, Ekim 2024’te Kamala Harris’in başkanlık kampanyasına 25 dolar bağışta bulundu.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

FBI, SALDIRGANINDA EVİNDE İNCELEME YAPIYOR

FBI ajanları, silahlı saldırı şüphelisi Cole Allen ile bağlantılı olduğu belirtilen Torrance’daki evin önünde toplandı.

Los Angeles banliyösündeki bölgede polis güvenlik çemberi oluşturulurken, çok sayıda basın mensubu ve kolluk kuvveti olay yerine sevk edildi.