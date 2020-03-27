Soylu açıkladı: Otobüs seyahatleri kısıtlanıyor
İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine gönderilen genelge ile 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunanların motorlu araç muayeneleri ertelendi. İçişleri Bakanı Soylu, "Tüm otogarlardaki otobüs seyahatleri izne bağlı, mücbir sebep olmadan sefer yaptırmayacağız" dedi.
İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere koronavirüs tedbirleri kapsamında araç muayeneleri ile ilgili yeni bir genelge daha gönderildi. Genelgede, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 34'üncü maddesinde; trafiğe çıkarılacak motorlu araçların teknik şartlara uyup uymadığının belirli zamanlarda muayene edileceği, muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkılması hâlinde araç sahibine idari para cezası ve süre verileceği, verilen süre sonunda muayene yaptırılmazsa araçların trafikten men edileceği hüküm altına alındığı hatırlatıldı.
Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, otobüs seyahatlerinin de kısıtlanacağını belirtti.
YÜRÜMEK KOŞMAK SPOR YAPMAK
Bakan Soylu: “Bu geceden itibaren cumartesi, pazar mesire alanları ören yerleri ormanlar piknik alanları sahil kenarları yürümek koşmak spor yapmak dahil olmak üzere balık tutmak dahil olmak üzere yasaklıyoruz. Tüm Türkiye’de bu geceden itibaren geçerli. Pazartesiden itibaren ilgili valiler isterlerse kendilerine bu yasağı yayabilecekler. Cumartesi pazar özellikle yasaklanacak. Komşu ülkelerden bir tanesi ikinci yükselişini bu tip bir tatil beldesi etrafından oluşan süreçte haftasonu gitmesinden kaynaklı yayılmadan dolayı uyarıyorlar.”
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