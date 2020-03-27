Soylu’dan yeni tedbir mesajı

27 Mart 2020 Cuma, 06:00

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polise sanal ortamda araştırma yetkisi veren düzenlemeyi iptal eden Anayasa Mahkemesi’ne tepki gösterirken, “Maalesef Anayasa Mahkemesi’nin almış olduğu birçok karar, mücadeleyle ilgili iştahımızı altüst etmektedir, bizi gönülsüzlendirmektedir” dedi. Bir kanalda gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Soylu, koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye’de hayatın yüzde 80 durduğunu söyledi. Toplu taşıma ve şehir hareketliliğine ilişkin Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan alınan rakamlarda sıkıntı bulunduğunu, bunun giderilmesiyle daha iyi bir noktaya gelineceğini savunan Soylu, “Ancak özellikle Ankara, İstanbul gibi şehirlerde neredeyse şehir içe çekilmiş durumda” dedi. “Sokağa çıkma yasağı gündemde mi, şu anki durum ile sokağa çıkma tedbiri arasındaki tedbirler ne olabilir?” sorusu üzerine Soylu, “Tam sosyal izolasyon her zaman bizim gündemimizde. Eğer bugünkü tedbirlerle karşı karşıya kaldığımız durumu karşılayamazsak elbette tedbirleri yükseltebiliriz. Önümüzde alacağımız, önereceğimiz tedbirler var” yanıtını verdi. Soylu, ihtiyaç halinde şehirlerarası otobüs seferlerinin durdurulabileceğini kaydetti.

AYM’YE TEPKİ

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medyada 2 bin 551 provokatif hesap tespit edildiğini, bunun 449’una işlem yapıldığını açıkladı. Bunların 70’inin FETÖ/PDY, PKK, DHKP-C bağlantılı ve yurtdışından yönetilen hesap olduğunu belirten Soylu, “Tabii burada Anayasa Mahkemesi’nin özgürlükçü aklı devreye girebilir her zaman olduğu gibi. Bize ‘Siz bunu yapamazsınız’ diyebilirler. Anayasa Mahkemesi’nin bazı verdiği kararlar Türkiye’ye ait kararlar değil, Norveç’e ait kararlar” diye konuştu.