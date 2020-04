‘Spider-Man’in devam filmleri ertelendi

26 Nisan 2020 Pazar, 18:59

“Spider-Man: Far From Home” (Örümcek Adam: Evden Uzakta) için çekilen ilk devam filminin vizyon tarihini Marvel-Sony 16 Temmuz 2021 olarak açıklamıştı ancak koronavirüs salgınından sonra yaklaşık 4 ay ileri alındı ve yeni tarih 5 Kasım 2021 olarak revize edildi. 2019’un en başarılı gişe performanslarından birine imza atan “Spider-Man: Far From Home” toplam 1.3 milyar dolar gelir toplamıştı.

Animasyon film “Spider-Man: Into the Spider-Verse” (Örümcek Adam: Örümcek Evreninde) için çekilen devam filminin vizyon tarihi ise 8 Nisan 2022’den 7 Ekim 2022’ye alındı. Hatırlanacağı üzere “Spider-Man Into the Spider-Verse” geçen yıl En İyi Animasyon Film Oscar’ını kazanmış ve dünya çapında 375 milyon dolar hasılat toplamıştı.