Tartışmanın ardından Orkun Özeller ile CHP'li Murat Bakan telefonda görüştü: 'İyi niyetinden şüphem yoktu, yanlış anlamadan kaynaklı'

Geçen ay CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ile Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu arasında TV yayınında 'Kürtçe hizmet' tartışması yaşanmıştı.

Tartışmanın ardından emekli Kurmay Albay Orkun Özeller, sosyal medya üzerinden CHP'li Bakan'a tepki göstermişti.

TELEFONDA GÖRÜŞTÜLER

Tartışmanın ardından Özeller, sosyal medya hesabında Murat Bakan ile telefonda görüştüklerini söyleyerek durumun yanlış anlamadan kaynaklı olduğunu açıkladı.

Özeller'in söz konusu açıklaması şöyle:

"Sayın Murat Bakan ile telefonda görüştüm yanlış bir anlaşılmanın olduğunu ifade etti. Ortak dil birliği ve bunun için Türkçe’nin kırmızı çizgimiz olduğu görüşünde hem fikir olduğumuzu ifade buyurdular. Bir asker çocuğu olan sayın Murat Bakan'ın iyi niyetinden şüphem yoktu. Konunun yanlış anlamadan kaynaklı olmasından mutluluk duydum."

NE OLMUŞTU?

Geçen ay CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ile Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu arasında TV yayınında Kürtçe hizmet tartışması yaşanmıştı. CHP'li Murat Bakan, Kürt nüfusunun yoğunluklu yaşadığı bölgelerde Türkçe bilmeyen vatandaşlar ile iletişim kurulabilmesi için Kürtçe hizmet edilebileceğini, buna karşı olmadıklarını ifade etti.

Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu ise bu uygulama ile Kürtçe bilmeyen bir doktorun Kürt nüfusunun yoğun yaşadığı yerlerde görev yapamayacağını savundu. CHP'li Murat Bakan ise böyle bir durumun olmayacağını ancak Türkçe bilmeyen vatandaşların da kendi dillerinde hizmet alabilmesi gerektiğini söyledi.