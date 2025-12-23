İddia: Sadettin Saran'ın 'kızımın ilacı' dediği madde kokain çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında savcılıkta ifade veren, kan ile saç örneği alındıktan sonra adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın evlerinde yapılan aramalarla ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Saran’ın savcılığa ifade vermeye çağrılmasının ardından İstanbul’daki ev adresine girilerek arama yapılmış ve evin misafir odasında bulunan “GoStak” yazılı cam kavanoza el konmuştu.

İktidara yakın Demirören Medya grubu bünyesindeki Milliyet'in ilgili haberinde yer alan iddiaya göre, incelenen kavanozda uyarıcı madde kokain olduğu değerlendirilen madde kalıntılarına rastlandı.

Saran’ın Çanakkale’nin Ayvacık İlçesi’ne bağlı Kuruoba Köyü’ndeki villasında da arama yapılmıştı. İddiaya göre Saran’ın bahçesinde esrar yetiştirildiği ve baskından saatler önce ekili esrar fidelerinin koparılarak yakıldığı tespit edilmiş, bekçisi gözaltına alınmıştı.

İNCELEME SÜRÜYOR

Çanakkale’deki villasında şöminenin sol tarafında buruşturulmuş alüminyum folyo içinde yeşil renkli bitki parçası kalıntıları ile yanmış alüminyum folyo atıklarının bulunduğu kulplu bir bardağa el kondu. Narkotik test kiti ile yapılan ön incelemede THC (esrar) değeri pozitif çıkan bardak ve alüminyum folyoya el koyan jandarma, villanın zemin katındaki mutfakta bulduğu 2 ayrı bardak ile bahçede bulduğu 2 ayrı toprak numunesine de el koyup kriminal laboratuvara gönderdi. Gözaltına alınan Saran’ın villasında görevli bekçi H.D’nin ise sorgusu sürüyor.

'LAVANTA' VE 'İLAÇ' DEMİŞTİ

Saran, İstanbul’daki evinde bulunan ve kokain olduğu değerlendirilen kalıntılarla ilgili soruyu “Cam kavanozun içerisinde kızımın muhtelif ilaçları vardı. Büyük ihtimalle bu ilaçların tozlarıdır” yanıtı vermişti. Saran, Assos’daki villasından ele geçen narkotik maddelerle ilgili olarak da “Assos’taki evimde tahmini 20 gün önce kadın basketbol takımını ağırlamıştım. Bahçeye sinek gelmişti, uzaklaştırmak için lavanta veya türevi yaprakları evde çalışan hizmetlinin yaktığını söylemişti. Mangal yaptıktan sonra da arılar geldi, uzaklaştırmak için hizmetli kahve yakmış. Maddeler de kahve, lavanta ve adaçayı yakılması sonucu kalıntılar” demişti.

"ALGI OPERASYONU YÜRÜTÜLÜYOR"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, iddialarla ilgili “WhatsApp üzerinden maksatlı şekilde yeniden dolaşıma sokulan; yıllar öncesinden bu yana defalarca tekzip edilmiş, tarafımla hiçbir ilgisi bulunmadığı ortaya konmuş bazı görüntü ve paylaşımlar üzerinden şahsıma yönelik bir algı operasyonu yürütüldüğü görülmektedir. Bu materyallerin bugün yeniden servis edilmesi açık bir itibar suikastı niteliğindedir" demişti.