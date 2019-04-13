Rizespor tek golle kazandı

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Göztepe'yi 1-0 mağlup etti. Karadeniz temsilcisi puanını 37'ye yükseltirken kümede kalma mücadelesi veren Göztepe ise haftayı 27 puanla kapadı. Bu sonuçla beraber Çaykur Rizespor,Göztepe'yi küme düşme hattına soktu.

Maçtan Dakikalar

2. Dakika: Musa'nın arka direğe doğru yaptığı ortada Samudio'nun kafayla ön direğe çevirdiği topa Melnjak da hamle yaptı. Göztepe savunmasından seken top kaleci Beto'da kaldı.

15. Dakika: Musa'nın arka direğe doğru yaptığı ortada Samudio'nun kafayla ön direğe çevirdiği topa Melnjak da hamle yaptı. Göztepe savunmasından seken top kaleci Beto'da kaldı.

16. Dakika: Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, VAR odasıyla temas halinde. Çaykur Rizesporlu oyuncuların az önceki pozisyonda Gassama'nın topa elle müdahale ettiği yönünde itirazları vardı.

18. Dakika: Hakem Yaşar Kemal Uğurlu oyunu devam ettirdi. Göztepe taç atışı kullanacak

20. Dakika: Ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Aatıf'ın sert şutunda kaleci Beto sol köşeden topu çeldi. Dönen topu sağ çaprazda dar açıda önünde bulan Muriqi'nin vuruşunda top kaleye paralel gitti.

38. Dakika: Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Boldrin'in kale ağzına doğru yaptığı ortada kafa vuruşunu yapan Muriqi fileleri havalandırdı.

40. Dakika: Bu arada Yaşar Kemal Uğurlu, VAR odasıyla temasta. Gol pozisyonunda ofsayt şüphesi var.

42. Dakika: apılan inceleme sonrasında Çaykur Rizespor'un Vedat Muriqi ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

51. Dakika: Sağ kanatta topla buluşan Aatıf, Muriqi ve Boldrin ile oluşturduğu üçgen sonrasında Boldrin'in ara pasında sağ çaprazda topu tekrar aldı ve yerden yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı.

56. Dakika: Ani gelişen Çaykur Rizespor atağında Muriqi'nin kafayla indirdiği top sonrasında ceza sahasına sokulan Boldrin, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı ama Beto gole izin vermedi.

78. Dakika: Ceza sahası yayı içinde topla buluşan Walalce Reis'in vuruşuda savunmadan da seken top az farkla üstten dışarı gitti.

88. Dakika: Savunmanın arkasına atılan topla bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Muriqi'nin vuruşunda top direkten geri geldi.

90+4. Dakika: Ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Boldrin'in sert şutunda top az farkla auta gitti.