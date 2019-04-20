Juventus üst üste 8. kez şampiyon

- Fiorentina'yı 2-1 yenen Juventus, bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti- Cristiano Ronaldo, İngiltere ve İspanya'nın ardından İtalya'da da şampiyonluğa ulaşan ilk futbolcu oldu