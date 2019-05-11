Beşiktaş'ın Genel Kurulu'nda gerilim

Beşiktaş Kulübünde 2018 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısı, BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde başladı. Hilmi Türkay, Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nden aktarıyor...

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilen toplantıda kongre divan başkanlığı için Atıf Keçeci ile Ali Rıza Dizdar aday olmuştu.

Divan Kurulu Başkanlık seçiminde Atıf Keçeci'nin seçilmesinin ardından toplantıdan gerilem yaşandı. Beşiktaşlı Genel Kurul üyeleri, Keçeci'nin seçilmesinin ardından salonda "Hak, hukuk,adalet" tezahüratı ile tepkilerini dile getirdi.