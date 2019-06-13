Ekrem İmamoğlu: Kulüp kurup ihale verdirtmem

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) seçilmiş başkanı Ekrem İmamoğlu, spordaki projelerini açıklarken, Cumhurbaşkanı Reep Tayyip Erdoğan'ın her seferinde "benim kurduğum" dediği Medipol Başakşehir'e gönderme yaptı. İmamoğlu, "İstanbulumuzun güzide 3 kulübü varken yeni bir futbol kulübü kurayım, buna paralar, ihaleler, sponsorluklar aktarayım gibi bir derdimiz olamaz" dedi.

Mazbatası elinden alınan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, spor projelerinden bahsetti. İmamoğlu, projelerini açıklarken Medipol Başakşehir'e gönderme yaptı. İmamoğlu ayrıca mobil uygulamalarla İstanbullunun hareketli bir yaşama kavuşması, sporu bir yaşam biçimi hale getirmesi için teşviklerde bulunacakları söyledi.

"Spor Salonlarını Hayata Geçireceğiz"

Amatör sporcuların yetişmesi için her türlü altyapı imkanını sağlayacaklarının altını çizen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) seçilmiş başkanı Ekrem İmamoğlu, "Biz mevcut kulüplerimizle dayanışma içerisinde amatör sporcularımızın yetişmesi için her türlü altyapı imkanını sağlamakla mükellef görüyoruz kendimizi" dedi. Spor salonu ve yüzme havuzlarıyla megakent İstanbul'da yurttaşlar için yeni hizmetlerinden bahseden İmamoğlu, "Beş yıl içerisinde 30 yeni yüzme havuzu, 30 kapalı spor salonu projelerini, öncelikle bu hizmetlerden yoksun olan mahallelerimizden başlayarak hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

"İstanbul sporcuların yetiştiği merkez olacak"

Atletizmi İstanbul gençleri arasında yaygınlaştıracaklarının altını çizen mazbatası elinden alınan seçilmiş başkan İmamoğlu, "Biliyorsunuz; eski stadyumlarımızda atletizm pistleri olurdu, stadyumlar yenilenirken bu pistleri kaybettik. şu an İstanbul’da atletizm pisti yok denecek kadar az. 3 yeni atletizm pisti projemizi de hızla hızla hayata geçirecek, bu en temel spor branşını İstanbul’un gençleri arasında yaygınlaştıracağız. İstanbul, olimpiyat sporcularının yetiştiği bir merkez haline gelecek. Önce sporcuyu yetiştireceğiz, olimpiyat oyunları kendiliğinden gelecek zaten, göreceksiniz" dedi.

Genç nesil tarafından yoğun olarak takip edilen ve ilgi duyulan e-spor hakkında da projeleri olan Ekrem İmamoğlu, "Biliyorsunuz gençlerimizin yoğun ilgi duyduğu yeni bir spor dalı var. Yeni nesil arasında E-Spor giderek yaygınlaşıyor. E-Spor merkezleri kurarak, gençlerimize gerekli altyapı imkanlarını sunacağız. Kuracağımız E-spor ligi ile her kesimden gençlerimizin bu alandaki yeteneklerini geliştirmesini teşvik edeceğiz. Özellikle imkanı olmayan gençlerimizin İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanlarında olacağız" şeklinde konuştu.