Fenerbahçe ve Milli Takım'ın efsane isimlerinden Şükrü Birand hayatını kaybetti. Birand 23 Mayıs'ta kalp krizi geçirmiş ve kalbine iki stent ile pil takılmıştı.

Fenerbahçe Kulübü, Birand için yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"10 yıl boyunca formamızı giyen 4478 numaralı Yüksek Divan Kurulu Üyemiz eski milli futbolcumuz Şükrü Birand’ı kaybetmiş olmanın derin acısını ve üzüntüsünü yaşıyoruz.

Fenerbahçe’nin ve Türk sporunun efsane ismi Şükrü Birand’a Allah'tan rahmet; değerli ailesi, sevenleri ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz.

Mekanı cennet olsun."

Tören Yarın

Vefat eden Fenerbahçe'nin eski milli futbolcularından Şükrü Birand için yarın Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde tören düzenlenecek.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, 75 yaşında hayatını kaybeden sarı-lacivertli eski milli futbolcu ve yüksek divan kurulu üyesi Birand için saat 14.30'ta Dereağzı'nda bir tören gerçekleştirileceği belirtildi.

Birand'ın naaşının, Şakirin Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verileceği aktarıldı.