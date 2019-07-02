Kortun harika kızı

Dünyanın en prestijli turnuvası Wimbledon’a katılmadan önce okulda sınavlarına hazırlanan sıradan bir öğrenciyken, Venus Williams’ı eleyen 15 yaşındaki Cori Gauff, adını tenis tarihine ‘harika kız’ olarak yazdırdı.

Kortta henüz zafer gözyaşları kurumadan, “Hedefim tüm zamanların en iyisi olmak” diyerek azmini tüm dünyaya gösteren ve ilk kez sevinçten ağladığını itiraf eden Cori’nin hikâyesi de büyük zaferi kadar şaşırtıcı. Bir taraftan basketbolcu babanın ısrarı, diğer taraftan atlet annenin isteğiyle iki spor branşını da deneyen genç yeteneğin tenisle tanışması bundan tam 7 yıl önceye dayanıyor. 13 yaşında Amerika Açık minikler kategorisinde finale kalan, bir yıl sonra da Fransa Açık’ta zafere ulaşan Cori, 2018’de dünya sıralamasına giren en genç tenisçi oldu. Otoritelerin ilgisini üzerine çeken Amerikalı raket, uzun süre Serena Williams’ın antrenörlüğünü yapan Patrick Mouratoglou’yla anlaşarak profesyonellik yolunda önemli bir adım attı. Kendisinden 24 yaş büyük ve 5 kez Wimbledon şampiyonu Venus Williams’ı turnuva dışında bıraktıktan sonra “Bu turnuvayı kazanmak istiyorum” diyen 15 yaşındaki Cori Gauff Wimbledon’da hayaline bir adım adaha yaklaştı. Dünya bu yetenekli genci konuşurken Cori ise bugün ikinci turda Slovak Rybarikova’yı yenerek kendi hikâyesini yazmak için Londra’da tekrar çim korta çıkacak.