çArşı'dan Orhan Ak paylaşımı

Orhan Ak'ın, Beşiktaş’ın teknik direktörü Abdullah Avcı’nın yardımcılığına getirilmesinin ardından Beşiktaş’ın efsane taraftar grubu çArşı geçen hafta sert bir yazılı açıklama yapmıştı.

Açıklamada, “Sporculuk kariyerinde rakiple özdeşleşmiş, daha da önemlisi terör örgütü yapılanmasında adı geçen Orhan Ak'ı: Ve sadece Orhan Ak değil, vicdanlarda aklanmamış hiç kimseyi Beşiktaş'ta istemiyoruz!” ifadeleri yer almıştı.

çArşı'dan bir çıkış daha geldi.

çArşı grubu sosyal medya hesabından yeniden “Orhan Ak’ı istemiyoruz” paylaşımı yaptı

İşte o paylaşım: