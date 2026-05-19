Arda Güler'den yıldız oyuncuya veda paylaşımı: 'Senin gibi bir efsaneyle sahayı paylaşmak bir ayrıcalıktı'

19.05.2026 14:11:00
Dani Carvajal, Real Madrid kariyerini sonlandırdı. Altyapısından yetiştiği eflatun-beyazlılardan sezon sonunda ayrılacak olan İspanyol futbolcuya, Arda Güler veda etti.

Altyapısından yetiştiği Real Madrid'den sezon sonunda ayrılacağını açıklayan Dani Carvajal'e Arda Güler veda etti. Milli futbolcu sosyal medyadan yaptığı yarım milyondan fazla beğeni alan paylaşımında İspanyol futbolcuyla aynı takımda forma giymenin ayrıcalık olduğunu vurguladı.

Arda Güler paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Futbol tarihinin en iyi sağ beki, senin gibi bir efsaneyle sahayı paylaşmak bir ayrıcalıktı.

Her maçı kazanma arzun ve her antrenmanda yenilgiyi asla kabul etmeyen zihniyetin, Real Madrid oyuncusu olmanın ne anlama geldiği hakkında bana çok şey öğretti.

Liderliğin, alçakgönüllülüğün ve tutkuların için teşekkür ederim, özleneceksin."

Arda Güler'in paylaşımı: 

