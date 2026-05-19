Devlet Bahçeli'den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na: 'Ligi tescil etmeyin, 21 kulüple yoluna devam etsin'

Geçen hafta sonu oynanan karşılaşmaların ardından Süper Lig'den düşen son takım Antalyaspor oldu. Fatih Karagümrük SK, Kayserispor ve Antalyaspor gelecek yıl Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek.

İktidara yakın gazeteci Sinan Burhan, katıldığı tv100 canlı yayınında Bahçeli tarafından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na 'ligleri tescil etmeyin' mesajı gönderildiğini açıkladı.

Burhan "Devlet Bey diyor ki, lig 21 kulüp olarak yoluna devam etsin. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na da bu durumu ifade etmişti. 'Bu kadar şaibe, şike, bahis olan bir ortamda bu 3 takım ligden düşmemesi lazım' demiş".