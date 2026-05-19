Fatih Altaylı'dan 'Rasim Ozan Kütahyalı' iddiası: 'Kendisi de durumun farkındaydı...'

Gazeteci Fatih Altaylı, Adana merkezli 21 ilde "yasa dışı bahis", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "kara para aklama" suçlarından tutuklanan yandaş televizyon programcısı Rasim Ozan Kütahyalı ile ilgili iddiaları dile getirdi.

Altaylı'nın iddiasına göre Kütahyalı'nın yolu, eski arkadaşları ile epey zaman önce ayrıldı.

"BU GRUBUN 'LİDERİ' GİBİ PAZARLIYORDU KENDİNİ"

Kütahyalı'nın 'bir medya grubunun üst düzey yöneticisi' tarafından kullanıldığını belirten Altaylı, "O zamanlar şimdi kendisini vuran dostları ile koordinasyon içindeydi. Hatta bu grubun 'lideri' gibi pazarlıyordu kendini" diye yazdı.

"AK Parti içinde zaten sevilen ve güvenilen birisi değildi" diyen Fatih Altaylı, Beştepe'de kendisini kullananlar olduğunu söyledi ve "Yaz aylarından itibaren orada da bağlantısı kalmadı. Bu biliniyordu ve zaten son zamanlarda attıkları tutmuyordu. Kendisi de farkındaydı durumunun" ifadelerini kullandı.

"SON AYLARDA CHP’LİLERLE SIKI DİYALOG İÇİNDEYDİ"

Altaylı, Kütahyalı'nın olası bir iktidar değişikliğine karşı kendisini korumak için önlem almaya çalıştığını ve CHP içinde dostlar edinmeye çalıştığını yazdı ve "Son aylarda CHP’lilerle sıkı diyalog içindeydi" dedi.

Altaylı cezaevinde kaldığı sırada kendisini ziyaret eden bir CHP milletvekilinin de Kütahyalı'nın sık sık CHP'lileri aradığını anlattı ve şunları kaydetti: