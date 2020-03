Spotify kullanıyorsanız bir de plak deneseniz?

04 Mart 2020 Çarşamba, 05:00

Plak, emeğin, ezginin ölümsüzlüğü mü? İğnenin çiziktirmesiyle, içine doldurulmuş müziğin en güzel halini çevresine yayan bir dolunay. Sanatçının kalbine, çalgının havaya dağılan notalarına dokunuyormuşsunuz hissi. Öz hakiki meraklıları dışında, bu deneyime ilgimizi teknolojik kolaylıkların etkisiyle kesmiştik. Müziği plaktan dinlemeyi sevenler, koleksiyonlarını yapanlar sahaflara, bitpazarlarına giderek, nine dede evlerinin eski dolaplarını karıştırarak ulaşıyorlardı yeni şeylere. Tabii eskiden kalan kayıtlardı bu yeni şeyler. Ne hoş ki son zamanlarda tek tük de olsa yeni çalışmalarla plak yeniden hayatımıza giriyor görünüyor.

Tamburi Cemil Bey’e ait ilk taş plak kayıtlarımızla yolculuğuna başlayan plak deneyimimiz, caz sanatçısı Esra Zeynep Yücel’in “Dear Frank” albümü gibi çalışmalarla devam ediyor.

Stanford Jazz Akademisi’ne kabul edilen müzisyenlerden Esra Zeynep Yücel, Jazz Akademisi’ndeki eğitimi boyunca Madeline Eastman, Kate McGary, Lisa Fisher gibi isimlerle çalışma olanağı buldu. New England Konservatuvarı Jazz bölümünün başında yer alan Domimique Eade ile de halen çalışmalarını sürdürmekte. “Dear Frank Tribute to Frank Sinatra” albümünü Washington DC’de, yine değerli müzisyenlerle ve Lena Seikaly’nin prodüktörlüğünde kaydetti. Hem de hücum kayıt olarak. En önemlisi bu çalışma bir “kadın işi”. İki kadının işbirliğinin sonucu, iki kadının ortak projesi. Yücel ile kafa kafaya verip bu işin yapımcılığını üstlenen kadın ise dünyaca ünlü caz vokalisti Lena Seikaly.

Canlı kayıt yapmış olmaları albümü daha değerli kılıyor. “Albümü ölümsüzleştirmek üzere bir de plağını çıkardık” diyor Esra Zeynep Yücel. Frank Sinatra, birçoklarının olduğu gibi Ezra Zeynep’in de en önemli dediği yol göstericilerinden biri. Bu albüm için en önce Sinatra’ya olan hayranlığını, sevgisini yanına alarak yola çıkmış, görünen o ki yolu da sesi gibi dupduru ve açık.

Albümün adından esinlenerek, “Frank Sinatra’ya ‘Dear Frank’ diye başlayan bir mektup yazacak olsanız ne söylersiniz” diye sorduğumuzda gazetemize şöyle yanıt veriyor Yücel. “Sevgili Frank, ne kadar mutluyum ki senin seneler içinde söylediğin yüzlerce şarkıdan iki elin parmakları kadarını yorumlayabildim. Senin duyguların, senin tonlamaların, senin güzel lisan hâkimiyetin bana rehber oldu. Umarım senin yüzünü kara çıkar mamışımdır. Sen bu şarkıları okurken, o zamanın alışkanlığı melodileri plağa okumaktı. Ben de bu geleneği devam ettirerek senin şarkılarını kendi sesimle plağa kaydettim. Günümüzde müziğe ulaşmak çok kolay, parmak ucunla telefona dokunup işitecek denli yakın. Oysa bu plakla senin ezgilerini, benim sesimi, bu müziği dinlemek için çaba göstermek, zaman harcamak, bir başka deyişle hak etmek gerekecek. Bu da Dear Frank, senin anına yakışandır.”

Frank Sinatra, caz, müzik, plak hatta yenilik sevenler Esra Zeynep Yücel’in arı sesi enerjik yorumuyla, cazın mihenk taşlarından şu parçaları deneyimleyebilirler. “Let’s Fall In Love, L.O.V.E., I’ve Got You Under My Skin, New York, New York, Cheek To Cheek, My Funny Valentine, The Girl From Ipanema, The Way You Look Tonight, Fly Me To The Moon, It Cloud Happen To You”.

Ayrıca önümüzdeki günlerde bu deneyime canlı olarak da tanık olunabilir. Esra Zeynep Yücel’in, “Dear Frank Tribute to Frank Sinatra” albümünün plak tanıtım imza günü D&R Zorlu’da olacak. 7 Mart Cumartesi saat 15.00’te akustik performansı ile birlikte ilk kez.