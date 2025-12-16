ABD'li sosyal medya fenomeni intihar etti

TikTok’ta milyonlarca takipçisi bulunan içerik üreticisi Tucker Genal, 31 yaşında yaşamını yitirdi. Ailenin ve yetkililerin doğruladığı bilgiye göre Genal, Kaliforniya’daki evinde intihar ederek hayatını kaybetti.

Los Angeles Adli Tıp Kurumu’nun kayıtlarında, Genal’ın ölümünün intihar olduğu belirtildi. Ailesi ise acı haberi sosyal medya üzerinden doğrularken, yas sürecinde mahremiyet talebinde bulundu.

Genal, TikTok’ta 2,5 milyondan fazla takipçiye sahipti. Kardeşleri Carson ve Connor Genal ile birlikte çektiği eğlenceli videolar ve meydan okumalarla platformda kısa sürede geniş bir kitleye ulaştı.

Kardeşi Carson Genal, Instagram’da paylaştığı mesajda, “Nereden başlayacağımı bilmiyorum… Sen benim en iyi arkadaşımdın ve her zaman kahramanımdın” ifadelerini kullandı. Paylaşımda, Tucker Genal’ın “nazik ve özverili” kişiliğine vurgu yapıldı.

Genal’ın yakın çevresi ve hayranları, sosyal medyada paylaştıkları mesajlarla üzüntülerini dile getirdi. Arkadaşlarından Sean Schutt, Genal’ın kendisine “en karanlık döneminde umut ve motivasyon verdiğini” yazdı.

LinkedIn bilgilerine göre Tucker Genal, Furman Üniversitesi’nden 2018 yılında işletme alanında mezun oldu. Üniversitenin Amerikan futbolu takımında wide receiver olarak forma giydi.