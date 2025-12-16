Friends dizisinin ünlü lezzeti: Monica'nın marinara sos tarifi

Marinara sos, kökeni İtalya’nın Napoli bölgesine dayanan klasik bir domates sosudur. Geleneksel olarak domates, sarımsak, zeytinyağı ve taze otlarla hazırlanır. Monica’nın versiyonu ise bu klasik temelin üzerine biraz daha özen, biraz daha “kontrol manyağı” dokunuşu eklenmiş hâli olarak düşünülür.

MONİCA’S MARİNARA SOS TARİFİ

Malzemeler

2 yemek kaşığı zeytinyağı

3 diş sarımsak (ince doğranmış)

1 adet orta boy soğan (küçük küpler halinde)

800 g rendelenmiş domates veya konserve domates

1 tatlı kaşığı domates salçası

Tuz ve taze çekilmiş karabiber

1 çay kaşığı toz şeker (isteğe bağlı)

Taze fesleğen yaprakları

1 çay kaşığı kuru kekik

Bir tutam pul biber (Monica biraz iddialı sever)

Hazırlanışı

Zeytinyağını geniş bir tavada ısıtın. Önce soğanları ekleyip şeffaflaşana kadar kavurun. Ardından sarımsakları ilave edin ve kokusu çıkana kadar kısa süre çevirin. Domates salçasını ekleyip birkaç dakika kavurduktan sonra rendelenmiş domatesleri ekleyin. Tuz, karabiber, kekik ve isteğe bağlı şekeri ilave edin. Sosu kısık ateşte yaklaşık 20–25 dakika, koyulaşana kadar pişirin. Ocaktan almadan hemen önce taze fesleğen yapraklarını ekleyin.

MONİCA DOKUNUŞU NEDİR?

Monica’nın marinara sosunu farklı kılan şey, malzemelerin sadeliği kadar pişirme süresine ve dengesine gösterilen özendir. Sos ne fazla asidik ne de fazla baharatlıdır. Her şey “tam kararında” olmalıdır. Çünkü Monica’ya göre iyi bir sos, mutfakta geçen emeğin ve disiplinin göstergesidir.