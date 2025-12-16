Cumhuriyet Gazetesi Logo
Alkollü içki ve sigaranın ardından... Bahis reklamları da yasaklanabilir

16.12.2025 12:16:00
Anadolu Ajansı (AA), alkollü içki ve sigaraya yönelik reklam yasağının bir benzerinin bahis için de uygulanacağını ileri sürdü. Bu konuda yasal düzenlemeye gidileceği aktarıldı.

AA'nın aktardığı bilgiye göre, son günlerde tartışmalara yol açan ve 18 yaş altı bireylerde de kullanımının arttığı belirlenen bahisle ilgili kanuni çalışmalar yapılıyor.

Adalet, İçişleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarının teknik çalışma yaptığı bu konuda yasal düzenlemeler gündeme gelecek.

BAHİS REKLAMI YASAĞI GELİYOR

İlerleyen günlerde TBMM'ye sunulması planlanan ve doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içerecek kanun teklifiyle, "bahis" reklamı yasaklanacak. Böylece, alkollü içki ve sigaraya ilişkin reklam yasağı bahis için de uygulanmış olacak.

Ayrıca 15-18 yaş arasındaki çocukların bahse ulaşımının engellenmesine yönelik düzenlemeye de gidilecek.

