Stada tezahürat gönder!

07 Mayıs 2020 Perşembe, 09:43

Koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak büyük sıkıntıya girdikleri gerekçesiyle maçları yeniden başlatmak isteyen İngiliz Premier League'de seyircisiz maçlara çare olarak bir uygulama gündeme geldi. Alman bir yazılım şirketinin geliştirdiği uygulamayla taraftarlar evlerinden televizyon başında maçı izlerken sahaya sevinç, alkış, tezahürat ve ıslık sesi gönderebilecek.

Liverpool, Manchester City ve Arsenal'ın bir hack-CARE adında bir Alman yazılım firmasıyla görüşmeler halinde olduğu öne sürülürken myapplause adındaki uygulama, sayesinde maç başladığında taraftarlar “sevinç, alkış, tezahürat ve ıslık” başlığında dört farklı ses seçeneğiyle karşılaşacak.

NE KADAR PARA O KADAR GÜRÜLTÜ

hack-CARE'den Jürgen Kreuz, Sportsmail'e açıklamalarda bulunurken uygulamanın anlık bir milyon taraftarı desteklediğini ve seste yalnızca saniyenin 10'da 1'i kadar bir gecikme olduğunu belirtti. Taraftarların indirme esnasında bir seferlik 1 Pound ödemesi beklenen uygulamada eş zamanlı olarak bir sese ne kadar hızlı ve yoğun sıklıkta basılırsa tribünlerden o denli yüksek ses gelecek.

Uygulamanın bir özelliği de deplasman tribününün sesinin ev sahibinden kısık olması. Böylece maçlar tarafsız sahada oynansa bile ev sahibi tarafın atmosfer olarak bir avantajı olacak. Öte yandan kulüpler bu uygulamayı kullanmasa da kara kara atmosfer sorununu düşünen Premier League yayıncıları bu uygulamayı bir fırsat olarak da görüyor.