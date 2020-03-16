Su değil zehir

16 Mart 2020 Pazartesi, 06:00

Fatsa’da İngiliz Sterling International Madencilik Şirketi’nin Bahar Madencilik Şirketi ve Altıntepe Madencilik Şirketi ortaklığıyla yürüttüğü siyanürlü altın arama faaliyetleriyle ilgili Ekoloji Birliği Orta Karadeniz Bölge Toplantısı Fatsa Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Sonuçlar ürkütücü

Ekoloji Birliği Orta Karadeniz Bölge Toplantısı’nı değerlendiren SAMÇEP Sözcüsü Mehmet Özdağ, Altıntepe Madencilik Şirketi’nin 196 hektarlık arazide 5 yıldır siyanür kullanarak maden işletmeciliği yaptığını, Fatsa Doğa Çevre Derneği tarafından bölgedeki akarsulardan numuneler alarak analiz için Kanada’ya gönderildiğini ve sonuçların ürkütücü olduğunu söyledi. Fatsa Yalıköy Deresi ile Ünye Cevizdere Deresi arasındaki 43 farklı noktadan alınan numunelerde sudaki arsenik oranı öngörülenden yüz kat fazla çıktı. Suların kurşun, çinko gibi zararlı maddeler içerdiğini belirten Mehmet Özdağ, “Şirketin çıkarları uğruna Fatsa’da yaşam yok ediliyor” dedi.

Özdağ, pasa olarak bilinen işlenmiş ve siyanürle kirletilmiş toprak yığınlarının kısmen plastik türevi ile kapatıldığını, bazı yerlerde ise doğayla alay eder gibi hazır çim serilme işlemi yapıldığını gözlemlediklerini de sözlerine ekledi.