Su, elektrik, doğalgaz aksamasın

20 Mart 2020 Cuma, 05:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin bütün belediye başkanlarına yeni bir talimat gönderdi. Edinilen bilgiye göre başkanlara gönderilen yazıda; vatandaşların su, elektrik ve doğalgaz kullanımında en az iki ay bir aksama olmaması için gerekenler sıralandı. Bu kapsamda, hastalığın bulaşma riskine karşı evlerine kapanan vatandaşların; elektrik, su ve doğalgaz hizmetlerinin, borçlarından dolayı kesilmemesi için “her türlü girişimde” bulunulması istendi.

Yazıyla, başkanlardan, çoğu belediyenin yetki ve sorumluluğunda bulunmayan elektrik ve doğalgaz hizmetleri için de ilgililerle görüşerek “anlaşma sağlamaları” talep edildi. İmkânları yeterli olmayan belediyelere ise hem malzeme hem de uzman desteği sağlanacağı kaydedildi.

Koronavirüs salgınına karşın belediyelerin inisiyatif almasını isteyen Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresine “Bu hastalığın insanları çaresizlik içinde bırakmasına izin vermeyeceğiz. Belediyelerimiz de görev başında. Tüm önlemler eksiksiz alınmalı ancak panik halinden de sakınmalıyız” dediği öğrenildi.

‘HALKI PANİĞE SEVK ETMEYİN’

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, koronavirüsle mücadele kapsamında İstanbul’un 39 ilçe başkanı ile video konferans yoluyla toplantı yaptı. Toplantıya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Kaftancıoğlu ve ilçe başkanlarına seslenen Kılıçdaroğlu, halkı paniğe sevk edecek eylem ve söylemlerden uzak durulması gerektiğini belirterek “Bilim Kurulu’nun önerilerine dikkat edilmeli” dedi. Erdoğan’ın dün açıkladığı ekonomi paketiyle ilgili görüşlerini dile getiren Kılıçdaroğlu, “Ekonomi konusunda ciddi sorunlar var. Bu konuda ne gibi önlemler alınması gerektiğini kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

EV SAHİPLERİNE ÇAĞRI

Kaftancıoğlu, ev sahiplerine çağrıda bulunarak salgın nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayacak yurttaşlardan kira alınmamasını istedi. Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından, “Birbirimizi ekonomik olarak da koruyacak ve anlayacak, çözümü de yine birlikte bulacağız. Kirada 1 evim var 2 ay boyunca kira almayacağım. Kirada evin varsa ve ihtiyacın yoksa sen de alma. Kiracının senden daha çok ihtiyacı olabileceğini unutma. Kiracını koru” dedi.